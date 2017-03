PŚ w biathlonie. Niezły występ Moniki Hojnisz i Magdaleny Gwizdoń w sprincie z Pjongczangu

Monika Hojnisz zajęła 12. miejsce, a Magdalena Gwizdoń była 18. w sprincie biathlonowego Pucharu Świata w koreańskim Pjongczangu. Najlepsza na trasie, gdzie za rok odbędzie się walka o olimpijskie medale, okazała się Niemka Laura Dahlmeier.

Zdjęcie Monika Hojnisz /Fot. Marek Podmokły /

"Biało-czerwone" słabo zaprezentowały się podczas mistrzostw świata w Hochfilzen. Po czempionacie globu do dymisji podał się trener Adam Kołodziejczyk, który jeszcze pojechał z kadrą do Pjongczangu na próbę przedolimpijską. W kolejnych zawodach PŚ w Kontiolahti i Oslo-Holmenkollen reprezentację poprowadzi Tomasz Sikora. Nasz były znakomity biathlonista po MŚ w Hiochfizlen oddał się do dyspozycji zarządu Polskiego Związku Biathlonu.



W sprincie w Pjongczangu nasze biathlonistki spisały się bardzo dobrze na strzelnicy. Monika Hojnisz, Magdalena Gwizdoń były bezbłędne. Biegowo Polki jednak odstają od czołówki.



Bezkonkurencyjna okazała się Niemka Laura Dahlmeier, które w Hochfilzen zdobyła aż sześć medali w tym pięć złotych. 23-letnia biathlonistka nie pomyliła się ani razu i uzyskała czas 20.43,7. Drugie miejsce zajęła Norweżka Tiril Eckhoff (strata 8,4 s), a trzecia była Francuzka Anais Chevalier (strata 41,6). Eckhoff i Chevalier też były bezbłędne.



Najlepiej z Polek wypadła Hojnisz, która została sklasyfikowana na 12. miejscu, a jej strata do triumfatorki wyniosła 1.20,4. Gwizdoń zajęła 18. miejsce (strata 1.36,3). Trzy karne rundy musiała pokonać Krystyna Guzik. Nasza doświadczona zawodniczka nie zdołała zakwalifikować się do biegu na dochodzenie, w którym wystąpi 60 najlepszych biathlonistek sprintu. Guzik ukończyła zawody na 62. miejscu (strata 2.55,1). Ostatnia z reprezentantek Polski Kinga Mitoraj miała jeden niecelny strzał i została sklasyfikowana na 54. miejscu (strata 2.41,6).

