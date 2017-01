PŚ w biathlonie. Monika Hojnisz zajęła siódme miejsce w biegu indywidualnym

Monika Hojnisz zajęła 7. miejsce w biegu indywidualnym na 15 km biathlonowego Pucharu Świata we włoskiej Anterselvie. Zawody wygrała Niemka Laura Dahlmeier.

Zdjęcie Monika Hojnisz /Fot. Marek Podmokły /

Hojnisz na 20 strzałów pomyliła się trzy razy, a w biegu również spisała się dobrze. 25-letnia biathlonistka straciła do zwyciężczyni 1.37,8. Dla Hojnisz jest to najlepszy występ w tym sezonie.



Dahlmeier miała dwa pudła. Niemka jednak rewelacyjnie pobiegła i to dało jej zwycięstwo. Druga na mecie Anais Chevalier popełniła jeden błąd na strzelnicy. Straciła do Dahlmeier 3,8 s. Niespodziankę sprawiła Włoszka Alexia Runggaldier, która zajęła trzecie miejsce (strata 46 s).

Reklama

Pucharowe punkty zdobyła Krystyna Guzik. Doświadczona reprezentantka Polski cztery razy nie trafiła w cel i została sklasyfikowana na 23. miejscu.



Magdalena Gwizdoń zajęła 45. miejsce, Anna Mąka była 73., a Karolina Pitoń 89.

W piątek w Anterselvie na 20 km rywalizować będą mężczyźni. W sobotę i niedzielę odbędą się sztafety oraz biegi ze startu wspólnego.

Czołówka biegu indywidualnego i miejsca Polek:

1. Laura Dahmleier (Niemcy) czas 44.48,7 (2 karne minuty)

2. Anais Chevalier (Francja) strata 3,8 s (1)

3. Alexia Runggaldier (Włochy) +46 s (1)

4. Marie Dorin-Habert (Francja) +55 s(2)

5. Maren Hammerschmidt (Niemcy) +1.16,2 (2)

6. Vanessa Hinz (Niemcy) +1.19,1 (3)

7. Monika Hojnisz (Polska) +1.37,8 (3)

...

23. Krystyna Guzik (Polska) +3.44,5 (4)

45. Magdalena Gwizdoń (Polska) +5.48,7 (5)

73. Anna Mąka (Polska) +8.08,4 (5)

89. Karolina Pitoń (Polska) +10.04,2 (7)

Czołówka klasyfikacji generalnej PŚ:

1. Laura Dahlmeier (Niemcy) 615 pkt

2. Gabriela Koukalova (Czechy) 604

3. Kaisa Makarainen (Finlandia) 594

4. Marie Dorin Habert (Francja) 560

5. Dorothea Wierer (Włochy) 442

6. Franziska Hildebrand (Niemcy) 398

...

29. Monika Hojnisz (Polska) 155

30. Magdalena Gwizdoń (Polska) 148

50. Krystyna Guzik (Polska) 55

90. Kinga Mitoraj (Polska) 1