PŚ w biathlonie. Martin Fourcade znów zwycięski, 57. miejsce Grzegorza Guzika

Francuz Martin Fourcade wygrał bieg na dochodzenie na 12,5 km biathlonowego Pucharu Świata w Pjongczangu. To jego 12. zwycięstwo w sezonie i 59. w karierze. Grzegorz Guzik zajął 57. miejsce.

Zdjęcie Martin Fourcade

Fourcade wyrównał rekord z sezonu 2004/05 Norwega Ole Einara Bjoerndalena pod względem liczby wygranych biegów w jednym sezonie. Do końca pozostało jeszcze pięć zawodów indywidualnych, ale nie wiadomo czy Francuz w nich wystartuje. Zapowiedział bowiem, że zrezygnuje z udziału w pozostałej części sezonu, kiedy na świat przyjdzie jego drugie dziecko.

- Długo czekałem na to 12. zwycięstwo, to było duże wyzwanie. Poprzeczka została ustawiona bardzo wysoko. Dorastałem oglądając występy Bjoerndalena w telewizji. Jeśli uda mi się wygrać po raz 13., będę zadowolony, ale nie to jest moją motywacją. Nie chcę za wszelką cenę być lepszy niż Bjoerndalen - powiedział 11-krotny mistrz świata telewizji "L'Equipe 21".

W sobotę Francuz był bezbłędny na strzelnicy, dlatego bez problemu odrobił stratę do zwycięzcy piątkowego sprintu Austriaka Juliana Eberharda. Drugie miejsce zajął wicelider klasyfikacji generalnej PŚ Rosjanin Anton Szypulin, który na podium awansował z 23. pozycji. Trzeci był Eberhard.

Dzięki udanemu występowi Szypulin wciąż ma szansę na zdobycie małej Kryształowej Kuli za bieg na dochodzenie - w klasyfikacji tej konkurencji traci do Fourcade'a 107 punktów, a do zdobycia pozostało 120.

Guzik miał cztery niecelne strzały i spadł o cztery lokaty w porównaniu z piątkowym sprintem. Zajął przedostatnie miejsce w gronie sklasyfikowanych zawodników.

Zmagania na olimpijskich trasach w Korei Południowej zakończą się w niedzielę. Tego dnia odbędzie się rywalizacja sztafet kobiet 4x6 km i mężczyzn 4x7,5.

Wyniki:

1. Martin Fourcade (Francja) 31.24,2 (0 karnych rund)

2. Anton Szypulin (Rosja) strata 34,5 s (0)

3. Julian Eberhard (Austria) 36,7 (3)

4. Simon Eder (Austria) 1.03,2 (2)

5. Jewgienij Garaniczew (Rosja) 1.09,5 (2)

6. Simon Desthieux (Francja) 1.13,5 (2)

...

57. Grzegorz Guzik (Polska) 5.34,8 (4)

klasyfikacja generalna PŚ (po 21 z 26 zawodów):

1. Martin Fourcade (Francja) 1128 pkt

2. Anton Szypulin (Rosja) 762

3. Simon Schempp (Niemcy) 673

4. Julian Eberhard (Austria) 621

5. Johannes Thingnes Boe (Norwegia) 621

6. Erik Lesser (Niemcy) 581

...

78. Grzegorz Guzik (Polska) 15

klasyfikacja biegu na dochodzenie (po 7 z 9 zawodów):

1. Martin Fourcade (Francja) 408 pkt

2. Anton Szypulin (Rosja) 301

3. Arnd Peiffer (Niemcy) 223