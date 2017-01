PŚ w biathlonie: Koukalova wygrała bieg ze startu wspólnego. Gwizdoń 12.

Liderka klasyfikacji generalnej Pucharu Świata Czeszka Gabriela Koukalova wygrała bieg ze startu wspólnego w niemieckim Oberhofie. Dobrze spisała się Magdalena Gwizdoń, która zajęła 12. miejsce.

Gwizdoń była jedyną Polką, która wzięła udział w biegu masowym w Oberhofie. Doświadczona biathlonistka zakwalifikowała się do tej konkurencji dzięki dobrym występom we wcześniejszych biegach w tej niemieckiej miejscowości. Na strzelnicy Gwizdoń pomyliła się tylko dwa razy. Po ostatnim strzelaniu Polka była nawet ósma, ale na ostatnim odcinku została wyprzedzona przez cztery rywalki i minęła linię mety jako 12. Do triumfatorki straciła 1.49,1.



Koukalova była bezbłędna na strzelnicy i wygrała z dużą przewagą. Drugą na mecie Niemkę Laurę Dahlmeier (jedno pudło) wyprzedziła o 31,5 s. Dzięki wygranej Czeszka umocniła się na prowadzeniu w klasyfikacji generalnej PŚ. Na najniższym stopniu podium stanęła rodaczka Koukalovej Eva Puskarcikova, która również umieściła wszystkie 20 pocisków w celu.

Kolejne zawody PŚ odbędą się od 10 do 15 stycznia w niemieckim Ruhpolding.

Czołówka biegu ze startu wspólnego w Oberhofie:

1. Gabriela Koukalova (Czechy) czas 37.20,5 (0 karnych rund)

2. Laura Dahlmeier (Niemcy) strata 31,5 s (1)

3. Eva Puskarcikova (Czechy) +45,4 (0)

...

12. Magdalena Gwizdoń (Polska) +1.49,1 (2)