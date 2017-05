Polskie biathlonistki rozpoczęły przygotowania do nowego sezonu

Reprezentacja Polski biathlonistek pod wodzą nowego trenera Norwega Tobiasa Torgersena rozpoczęła przygotowania do nowego sezonu. Pierwszym etapem jest obóz na Majorce.

Po nieudanym poprzednim sezonie w kadrze "Biało-czerwonych" zaszły duże zmiany. Trenera Adama Kołodziejczyka, który podał się do dymisji po MŚ w Hochfilzen, zastąpił Tobias Torgersen. Asystentem Norwega został Tomasz Bernat. 34-letni Torgersen będzie prowadził tylko polskie biathlonistki.



Na początku zgrupowania "Biało-czerwone" budują formę na Majorce. W Hiszpanii kadrowiczki będą przebywać do 14 maja, a potem przez kilka dni będą trenować w Krakowie. Na Majorkę Torgersen zabrał pięć zawodniczek: Krystynę Guzik, Weronikę Nowakowską, Monikę Hojnisz, Kingę Mitoraj i Kamilę Żuk. Magdalena Gwizdoń ma dołączyć do reprezentacji 14 maja.

"Na Majorce skupimy się na treningu ogólnym, bez strzelania. To też będzie szansa, żeby porozmawiać, indywidualnie i w grupie. Później wracamy do Krakowa, gdzie większość czasu spędzimy na strzelnicy" - mówił Torgersen w jednym z wywiadów.

Najważniejszą imprezą w nowym sezonie są oczywiście igrzyska olimpijskie w Pjongczangu.

