MŚ w biathlonie. Triumf Niemiec w sztafecie mieszanej. Polska daleko

Reprezentacja Niemiec wygrała sztafetę mieszaną 2x6 + 2x7,5 km pierwszą konkurencję biathlonowych mistrzostw świata, które rozpoczęły się w austriackim Hochfilzen. Polska zajęła odległe 23. miejsce.

Zdjęcie Laura Dahlmeier /PAP/EPA

W tej konkurencji na pierwszych dwóch zmianach biegną panie, a na dwóch kolejnych panowie.

Reklama

"Biało-czerwoni" wystąpili w składzie: Anna Mąka, Kinga Mitoraj, Łukasz Szczurek i Rafał Penar. Nasze najlepsze zawodniczki, czyli Krystyna Guzik, Magdalena Gwizdoń i Monika Hojnisz odpoczywały przed piątkowym sprintem. Dobrze na strzelnicy spisała się Mąka, która dobierała tylko jeden pocisk. 24-letnia zawodniczka straciła jednak dystans do czołówki w biegu. Po niej na trasę ruszyła Mitoraj. Jej występ na strzelnicy nie był tak udany jak koleżanki z kadry. Mitoraj zaliczyła jedną karną rundę. Po czterech strzelaniach nasza sztafeta zajmowała 21. miejsce ze stratą 2.37,1 do prowadzących w tej fazie rywalizacji Włoszek.



Szczurek miał tylko dwa pudła, ale w biegu stracił dużo. Do strefy zmian dotarł na 23. miejscu. Strata do prowadzących Niemców była już potężna - 4.36,5. Na ostatniej zmianie pobiegł Penar, który miał trzy pudła i minął linię mety na 23. miejscu. "Biało-czerwoni" stracili do triumfatorów 6.58,3. "Biało-czerwoni" uniknęli zdublowania, co oznaczałoby ściągnięcie z trasy. Taki los spotkał sztafety Litwy i Łotwy.



Złoty medal zdobyła reprezentacja Niemiec w składzie: Vanessa Hinz, Laura Dahlmeier, Arnd Peiffer i Simon Schempp. Nasi zachodni sąsiedzi sukces zawdzięczają dobre strzelaniu (siedem dobieranych pocisków), a także bardzo dobrej dyspozycji biegowej. Zaciętą walkę o srebrny medal stoczyli Martin Fourcade i Anton Szypulin. Na finiszu minimalnie lepszy okazał się Francuz.

Wyniki:

1. Niemcy (0 karnych rund + 7 dobieranych pocisków) czas 1:09.06,4

2. Francja (1+9) strata +2,2 s

3. Rosja (0+4) +3,2

4. Włochy (0+6) +28,7

5. Ukraina (0+8) +35,6

6. Szwecja (0+8) +41,6

7. Czechy (2+9) +41,9

8. Norwegia (2+10) +46,2

9. Austria (1+8) +1.20,2

10. Finlandia (0+9) 1.38,9

...

23. Polska (1+10) +6.58,3