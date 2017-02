MŚ w biathlonie. Martin Fourcade wygrał bieg na dochodzenie

Francuz Martin Fourcade zdobył złoty medal w biegu na dochodzenie biathlonowych mistrzostw świata w austriackim Hochfilzen. Brąz wywalczył 43-letni Norweg Ole Einar Bjoerndalen. Jedyny reprezentant Polski Grzegorz Guzik uplasował się na 57. miejscu.

Zdjęcie Martin Fourcade /PAP/EPA

Forucade to jeden z najlepszych biathlonistów ostatnich lat. W tym sezonie Francuz dominuje w Pucharze Świata i był jednym z głównych faworytów MŚ w Hochfilzen. Przed biegiem na dochodzenie lider klasyfikacji generalnej PŚ zdobył srebro w sztafecie mieszanej i brąz w sprincie. Tą ostatnią konkurencję niespodziewanie wygrał Niemiec Benedikt Doll, a drugie miejsce zajął Norweg Johannes Thingnes Boe.



W biegu na dochodzenie Fourcade pokazał klasę. Ruszył na trasę jako trzeci i miał 23 sekundy straty do wyprzedzających go Dolla i Boe. Francuz już na pierwszym strzelaniu wyszedł na pozycję lidera dzięki bezbłędnemu strzelaniu. Niemiec i Norweg spudłowali po jednym razie. Podczas drugiej i trzeciej wizyty na strzelnicy Fourcade znów był bezbłędny, co dało mu komfort przed ostatnią próbą. Wtedy posłał jeden pocisk obok celu, ale jego przewaga nad rywalami była tak duża, że samotnie minął linię mety. Dla Fourcade'a to 11. w karierze złoty medal MŚ. Francuz obronił tytuł, wywalczony przed rokiem w Oslo-Holmenkollen.



Dwa kolejne miejsca na podium zajęli Norwegowie - Boe i słynny Ole Einar Bjoerndalen. Dla 43-letniego "Króla Ole" był to 45. medal mistrzostw świata (20 złotych, 14 srebrnych i 11 brązowych) w bogatej karierze. Norwegowie stracili do Fourcade'a nieco ponad 20 sekund.

Jedyny z reprezentantów Polski, który zakwalifikował się do biegu na dochodzenie, Grzegorz Guzik uplasował się na ostatnim 57. miejscu. W biegu nie wzięli udziału Norweg Emil Hegle Svendsen i Włoch Lukas Hofer, a Bułgar Anton Sinapow nie ukończył zawodów. Guzik zaliczył aż sześć karnych rund i stracił do zwycięzcy prawie sześć minut (5.51,4).



Czołówka biegu na dochodzenie:

1. Martin Fourcade (Francja) czas 30.16,9 (1 karna runda)

2. Johannes Thingnes Boe (Norwegia) strata +22,8 s (3)

3. Ole Einar Bjoerndalen (Norwegia) +25,6 (1)

4. Anton Szypulin (Rosja) +33,6 (1)

5. Ondrzej Moravec (Czechy) +34,0 (2)

6. Lowell Bailey (USA) +34,7 (1)

...

57. Grzegorz Guzik (Polska) +5.51,4 (6)