MŚ w biathlonie. Laura Dahlmeier wygrała bieg na 15 km

Laura Dahlmeier wygrała bieg indywidualny na 15 kilometrów podczas mistrzostw świata w biathlonie rozgrywanych w austriackim Hochfilzen. Niemka wyprzedziła Czeszkę Gabrielę Koukalovą i Włoszką Alexię Runggaldier. Polki zajęły dalekie miejsca.

Zdjęcie Laura Dahlmeier /PAP/EPA

Dahlmeier zdobyła trzeci złoty medal w Austrii, po wygranej wcześniej w sztafecie mieszanej i zwycięstwie w biegu pościgowym, a czwarty w ogóle, bo była jeszcze druga w sprincie. Niemka uzyskała czas 41,30,1 min. Druga Koukalova, która była pierwsza w sprincie i trzecia w biegu pościgowym, straciła do triumfatorki 24,7 s. Obie panie zanotowały po jednym niecelnym strzale, a to oznaczało dodatkową minutę doliczoną do czasu biegu.

Bezbłędna była natomiast Runggaldier, która przegrała jednak ze zwyciężczynią już o 1.45,6.



Rywalizacja w biegu indywidualnym odbyła się po raz trzeci i ostatni w tym sezonie Pucharu Świata. Dahlmeier zdominowała rywalizację, wygrywając za każdym razem. Oprócz złotego medalu wywalczyła też małą "Kryształową Kulę" i umocniła się na prowadzeniu klasyfikacji generalnej.

To jej szóste zwycięstwo w PŚ w tym sezonie i 13. w karierze. W dorobku ma trzy złote medale MŚ w konkurencjach indywidualnych.

"Znowu na szczycie - trudno uwierzyć. Jestem padnięta, bieg na 15 km jest bardzo wyczerpujący. Przepis na sukces? Chciałam stanąć na starcie wyluzowana i to mi się udało" - powiedziała telewizji ARD triumfatorka.

Monika Hojnisz strzelała nieźle - miała jedno pudło na 20 prób, ale biegła zbyt wolno, aby liczyć się w czołówce i zajęła 30. miejsce. Podobnie jak Magdalena Gwizdoń, która również z jednym niecelnym trafieniem, uplasowała się na 37. pozycji. Dahlmeier i Koukalova też miały po jednej nieudanej próbie.

Krystyna Guzik została sklasyfikowana na 52., a Anna Mąka - na 84. miejscu.

Hojnisz jako jedyna z Polek zakwalifikowała się do biegu masowego, który odbędzie się w niedzielę.

W czwartek na 20 km ścigać się będą mężczyźni. Faworytem jak zwykle w tym sezonie będzie Francuz Martin Fourcade.



Wyniki:

1. Laura Dahlmeier (Niemcy) 41.30,1 (1 karna minuta)

2. Gabriela Koukalova (Czechy) strata 24,7 s (1)

3. Alexia Runggaldier (Włochy) 1.45,6 (0)

4. Mari Laukkanen (Finlandia) 1.56,8 (1)

5. Jekaterina Avvakumova (Korea Płd.) 2.03,6 (0)

6. Susan Dunklee (USA) 2.06,8 (2)

7. Maren Hammerschmidt (Niemcy) 2.27,5 (2)

8. Vanessa Hinz (Niemcy) 2.45,5 (2)

9. Julia Dżyma (Ukraina) 2.46,1 (2)

10. Ołena Pidhruszna (Ukraina) 2.54,6 (2)

...

30. Monika Hojnisz (Polska) 4.07,4 (1)

37. Magdalena Gwizdoń (Polska) 4.23,5 (1)

52. Krystyna Guzik (Polska) 6.17,2 (4)

84. Anna Mąka (Polska) 9.10,0 (4)

PŚ w biathlonie kobiet 1. Laura Dahlmeier 843 pkt 2. Gabriela Koukalova 814 3. Kaisa Mäkäräinen 728 4. Marie Dorin Habert 675 5. Dorothea Wierer 542 6. Anais Chevalier 474 30. Monika Hojnisz 186 32. Magdalena Gwizdoń 171 57. Krystyna Guzik 55 96. Kinga Mitoraj 1 Zobacz pełną tabelę

Klasyfikacja końcowa biegu indywidualnego (po 3 zawodach):

1. Laura Dahlmeier (Niemcy) 180 pkt

2. Vanessa Hinz (Niemcy) 103

3. Alexia Runggaldier (Włochy) 96

...

22. Monika Hojnisz (Polska) 47

47. Krystyna Guzik (Polska) 18

68. Magdalena Gwizdoń (Polska) 4