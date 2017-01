ME w biathlonie. W Dusznikach-Zdroju "rozgrzewka" przed mistrzostwami świata

Polscy biathloniści rozpoczną w środę zmagania w mistrzostwach Europy, które odbędą się w Dusznikach-Zdroju. Zgłoszono ok. 300 zawodników z 37 krajów. To ostatni sprawdzian "Biało-czerwonych" przed rozpoczynającymi się 9 lutego mistrzostwami świata w Hochfilzen.

Zdjęcie Krystyna Guzik /AFP

ME nie liczą się do klasyfikacji generalnej Pucharu Świata i raczej nie cieszą się dużą estymą wśród światowej czołówki. W ubiegłym roku zawody odbyły się w rosyjskiej Tiumeni, gdzie tradycyjnie zabrakło najlepszych, nie pojechał tam też żaden polski biathlonista.

Reklama

Światowa czołówka odpuści też tegoroczne zmagania, ale przed własną publicznością w komplecie wystąpią najlepsi Polacy. Staną przed szansą wywalczenia medali, które mogą pozytywnie wpłynąć na pewność siebie przed MŚ w Austrii. Wydaje się jednak, że na sukcesy gospodarze mają szansę jedynie w konkurencjach kobiet.

Zmagania rozpoczną się w środę biegami indywidualnymi na 20 km mężczyzn i 15 km kobiet. W planie są też sprinty, biegi na dochodzenie, sprint par mieszanych (supermikst) oraz sztafeta mieszana.

Choć ME nie należą do najbardziej prestiżowych zawodów w kalendarzu biathlonowym, to są jednak jedną z najważniejszych imprez organizowanych w Polsce w sportach zimowych w ostatnich latach.

"Ta impreza ma być kolejnym krokiem w kierunku Pucharu Świata, który chcemy organizować na naszym nowym obiekcie. To jest nasz cel i nie ukrywamy tego. Po to zostały przeprowadzone prace na kompleksie Duszniki Arena, aby spełniał on najwyższe wymogi" - powiedział burmistrz Piotr Lewandowski.

Obiekt nie przypomina tego sprzed dwóch lat, kiedy organizowany był tam Puchar IBU. W ramach jego modernizacji przebudowano m.in. centralny stadion, na którym mieści się start i meta, a także unowocześniono strzelnicę oraz wykonano nowy system naśnieżania.

W nowym budynku mieścić się będzie zaplecze zawodów m.in. z centrum prasowym. Zbudowano zbiornik na wodę i przejście podziemne na strzelnicę. Zwiększono również liczbę miejsc na trybunach. Jak poinformował Sebastian Krystek z biura zawodów, koszt trwających około roku prac to ok. 20 mln zł.

"Obecnie ośrodek posiada tzw. licencję B, ale dopiero licencja A upoważnia do organizowania zawodów o mistrzostwo świata i Puchar Świata. Wydaje się, że w ciągu najbliższych pięciu, sześciu lat Jamrozowa Polana nie będzie jednak organizatorem biathlonowych imprez tej rangi" - ocenił Krystek.

Śniegu na dusznickich trasach jest pod dostatkiem i wymagana grubość jego pokrywy (40 cm) na 4-kilometrowej pętli wydaje się niezagrożona. Organizatorzy zadbali o dodatkowe atrakcje dla oglądających rywalizację. Na stadionie przygotowano efektowną ceremonię otwarcia i zakończenia zawodów. Będą też strefy kibica oraz telebimy na stadionie i na trasie.

W Dusznikach ma wystąpić ok. 300 reprezentantów 37 krajów. Awizowany jest start m.in. brązowego medalisty igrzysk olimpijskich w Soczi Rosjanina Jewgienija Garaniczewa czy Ukraińca Serhija Semenowa, który w piątek zajął trzecie miejsce w zawodach PŚ w Anterselvie w biegu na 20 km.

Formuła zawodów umożliwiła udział w nich także biathlonistom spoza Europy. Na Jamrozowej Polanie pojawią się sportowcy m.in. z USA, Kanady, Australii, Chin i Brazylii. Po raz pierwszy w ME wezmą udział reprezentanci Mongolii. Organizatorzy są przygotowani na ewentualne zwycięstwo zawodników spoza Europy.

"To żaden problem. Był już taki przypadek w 2014 roku, gdy jedną z konkurencji wygrała Kanadyjka. Otrzymała złoty medal, tak jak pozostali triumfatorzy" - wyjaśnił Sebastian Krystek.

Oficjalne otwarcie imprezy odbędzie się we wtorek na miejskim rynku.

Program ME w biathlonie w Dusznikach-Zdroju:

środa, 25 stycznia

bieg indywidualny na 20 km mężczyzn (godz. 10.00)

bieg indywidualny na 15 km kobiet (13.30)

piątek, 27 stycznia

sprint na 10 km mężczyzn (10.00)

sprint na 7,5 km kobiet (13.30)

sobota, 28 stycznia

bieg na dochodzenie na 12,5 km mężczyzn (10.00)

bieg na dochodzenie na 10 km kobiet (13.00)

niedziela, 29 stycznia

sprint par mieszanych (10.00)

sztafeta mieszana 2x7,5 + 2x6 km (13.00)

Skład reprezentacji Polski:

kobiety:

Krystyna Guzik, Monika Hojnisz (obie AZS AWF Katowice), Magdalena Gwizdoń (BLKS Żywiec), Kinga Mitoraj, Anna Mąka, Karolina Pitoń (wszystkie BKS WP Kościelisko), Dominika Bielecka (Ski Team Wodzisław Śląski)

mężczyźni:

Grzegorz Guzik (BLKS Żywiec), Mateusz Janik (AZS AWF Wrocław), Rafał Penar (AZS AWF Katowice), Łukasz Szczurek, Andrzej Nędza-Kubiniec, Tomasz Zięba (wszyscy BKS WP Kościelisko)