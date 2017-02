Sport raport, czwartek 2 lutego

Frank Lampard ogłosił zakończenie kariery piłkarskiej. Były pomocnik m.in. West Hamu, Chelsea, i New York City FC poinformował o swojej decyzji za pośrednictwem mediów społecznościowych. 38-latek jest najlepszym strzelcem w historii „The Blues”, dla których aż 211 bramek. W reprezentacji Anglii rozegrał ponad 100 spotkań.

Kamil Grosicki oglądał mecz Hull City z Manchesterem United z trybun. Nowy piłkarz "Tygrysów" nie mógł pojawić się na boisku ze względów proceduralnych. O Polaku na pomeczowej konferencji pozytywnie wypowiedział się menedżer Hull. - To będzie dla ważny piłkarz dla, na pewno pomoże nam być jeszcze lepszym zespołem - stwierdził Marco Silva. W sobotę „Tygrysy” zmierzą się u siebie z Liverpoolem.

150 milionów euro. Taką łączną rekompensatę UEFA wypłaci klubom, których piłkarze wzięli udział w meczach eliminacji oraz turnieju finałowym Euro 2016. Pieniądze trafią aż do 641 drużyn z 54 federacji. Ponad dwa miliony euro zasili budżety 17 polskich zespołów. Najwięcej, bo 550 tysięcy euro, trafi na konto mistrza Polski - Legii Warszawa.