Życzenia dla dziennikarzy sportowych od prezydenta Dudy i ministra Bańki

"Dziennikarz sportowy to zawód wyjątkowy. Ta misja wymaga rozległej wiedzy i błyskotliwego talentu. Także - mocnej osobowości. Mówi się, że dziennikarzem sportowym trzeba się po prostu urodzić" - napisał prezydent RP Andrzej Duda w liście z okazji ich święta.

Zdjęcie Prezydent RP Andrzej Duda (z prawej), obok minister Witold Bańka /fot. Andrzej Iwanczuk /East News

2 lipca, już po raz 23., na świecie obchodzony jest Dzień Dziennikarza Sportowego.

"Tak jak sport wzbogaca nasze życie, tak dziennikarze sportowi sprawiają, że staje się on dla nas także niezapomnianym przeżyciem" - nadmienił w liście gratulacyjnym prezydent Duda.

Zaznaczył, że to dziennikarzom "zawdzięczajmy wielkie emocje, które są udziałem ludzi kochających sport". Prezydent podkreślił również dorobek polskich dziennikarzy sportowych, wspomniał m.in. Wojciecha Trojanowskiego, Mariana Strzeleckiego, Bohdana Tomaszewskiego, Bogdana Tuszyńskiego, Juliusza Steckiego, Jana Ciszewskiego, Tomasza Hopfera, Romana Hurkowskiego czy Pawła Zarzecznego.

Życzenia środowisku dziennikarzy sportowych przekazał także minister sportu i turystyki Witold Bańka. Podziękował za zaangażowanie, szybkość przekazywania informacji oraz wiarygodność.

"Dzięki Państwa codziennej, rzetelnej pracy możemy być bliżej naszych sportowych bohaterów za co serdecznie dziękujemy" - napisał Witold Bańka, dziękując za zaangażowanie i budowanie emocji, które potęgują radość z każdej sportowej chwili. Podziękował także za współpracę środowiska dziennikarskiego z ministerstwem sportu i turystyki.

Ogromny wkład i zaangażowanie dziennikarzy prasy, radia, telewizji, mediów elektronicznych i fotoreporterów docenił także prezes Polskiego Komitetu Olimpijskiego Andrzej Kraśnicki, który zwrócił uwagę na to, że PKOl przywiązuje wielką wagę do współpracy ze środowiskiem dziennikarzy sportowych.

"Staramy się być maksymalnie otwarci na media i służyć im informacjami na temat ruchu olimpijskiego. Cieszymy się, że dzielą Państwo z nami troskę o poziom występów biało-czerwonych na kolejnych igrzyskach olimpijskich" - zaznaczył Kraśnicki, który szczególne podziękowania skierował do nielicznych kobiet "z wielką pasją i zaangażowaniem oddającym się temu niełatwemu zawodowi".

Choć tradycja Dnia Dziennikarza Sportowego jest stosunkowo krótka, to historia sięga lat 20. ubiegłego stulecia. Właśnie 2 lipca 1924 roku pół tysiąca dziennikarzy akredytowanych przy igrzyskach olimpijskich w Paryżu powołało, istniejące do dziś, Międzynarodowe Stowarzyszenie Prasy Sportowej (AIPS). Był to szczególny moment, który zjednoczył środowisko dziennikarzy zajmujących się sportem, rywalizacją oraz krzewieniem kultury fizycznej na całym świecie.

2 lipca oficjalnie stał się Dniem Dziennikarza Sportowego w roku 1994 podczas kongresu AIPS w Manchesterze, który w ten sposób postanowił upamiętnić powstanie organizacji. Obecnie AIPS zrzesza w 161 krajach ponad 35-tysięczną rzeszę dziennikarzy i jest jedyną organizacją tego typu, uznaną przez Międzynarodowy Komitet Olimpijski (MKOl).

Centralne obchody tego święta odbędą się staraniem Klubu Dziennikarzy Sportowych 4 lipca w Centrum Olimpijskim w Warszawie przy okazji spotkania upamiętniającego zmarłego 1 stycznia tego roku redaktora dr Bogdana Tuszyńskiego, a zorganizowanego przez Fundację "Centrum Edukacji Olimpijskiej" i Muzeum Sportu i Turystyki. Początek o godz. 12.