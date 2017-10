Wybierz Sportowca Września w Plebiscycie RMF FM i Interii

Żużlowiec Piotr Pawlicki, kolarka Maja Włoszczowska, siatkarka Malwina Smarzek, kolarze Rafał Majka, Michał Kwiatkowski i Filip Maciejuk, futsalowcy Michał Kubik i Rafał Franz, piłkarze Grzegorz Krychowiak i Rafał Kurzawa - oto kandydaci na Sportowca Września w Plebiscycie RMF FM i Interii.

Piotr Pawlicki (Fogo Unia Leszno)

Żużlowy mistrz Polski. W obu meczach finałowych zdobył najwięcej punktów dla "Byków" i poprowadził je do zdobycia mistrzostwa Polski. Zwłaszcza w rewanżu w kluczowych momentach brał na siebie ciężar i zdobywał ważne punkty.

Rafał Majka

Wygrał etap Vuelta a Espana jako trzeci Polak w historii. Jest pierwszym Polakiem, który wygrywał etapy na dwóch wielkich tourach. Majka zrobił to, mimo bardzo trudnego sezonu, na który składała się kontuzja po Tour de France i wyczerpujący Tour de Pologne. Rafał zapłacił za to rezygnacją z występu na kolarskich mistrzostwach świata w Bergen.

Michał Kwiatkowski

Chyba najlepszy z polskich kolarzy. Zdobył brązowy medal mistrzostw świata w jeździe drużynowej na czas. Krążek wywalczył z grupą Sky. Świetnie jechał też podczas wyścigu ze startu wspólnego elity. Ostatecznie uplasował się na 11. miejscu.

Michał Kubik i Rafał Franz

Futsalowcy, którzy zdobyli po dwie bramki w meczu z Węgrami i w ten sposób zapewnili reprezentacji Polski awans na mistrzostwa Europy po raz drugi w historii. Ostatnio na tej imprezie graliśmy 16 lat temu! Panowie dołożyli dużą cegiełkę do wygranego 6-4 meczu i to w większości właśnie im zawdzięczamy możliwość gry w europejskim czempionacie.

Grzegorz Krychowiak

Niektórzy mówią, że to wielki powrót do reprezentacji. Adam Nawałka nie powołał go na dwa mecze eliminacyjne, ponieważ Krychowiak był bez formy i nie grał w swoim klubie. Został jednak wypożyczony do West Bromwich, gdzie "odrodził się" i zbiera doskonałe noty za występy na Wyspach. W konsekwencji Adam Nawałka powołał go na mecze z Armenią i Czarnogórą.

Maja Włoszczowska

Nasza zawodniczka zajęła czwarte miejsce podczas mistrzostw świata 2017 w kolarstwie górskim w konkurencji cross country. Mimo kraksy i upadku, potrafiła nadrobić stracony czas i zakończyć rywalizację na dobrym miejscu.

Rafał Kurzawa

Piłkarz Górnika Zabrze jest królem asyst rewelacji jesieni w Ekstraklasie (w 10 meczach miał ich 11). W sporej mierze dzięki jego występom po 10. kolejce Górnik był liderem. Beniaminkowi zdarzyło się to poprzednio w 2014 r., gdy prowadził GKS Bełchatów, ale po zaledwie rozegraniu czterech, a nie 10 kolejek.

Filip Maciejuk

Dość niespodziewanie zdobył brązowy medal mistrzostw świata w jeździe indywidualnej na czas w gronie juniorów. 18-letni Maciejuk to kolarz grupy Mostostal Puławy, o której mówi się, że jest "polską kuźnią talentów". Zawodnik miał też podczas mistrzostw w Bergen pecha: skradziono mu rower! Po zakończonej rywalizacji mechanik zdjął sprzęt z dachu samochodu technicznego i oparł o autobus polskiej ekipy. Po pewnym czasie okazało się, że szosówki nie ma. Rower wart był 15 tysięcy złotych.



Malwina Smarzek



Jako zaledwie 21-letnia siatkarka dała popis niesamowitych umiejętności na mistrzostwach Europy. Po fazie grupowej okazała się najlepiej punktującą zawodniczką. W trudnych momentach pomagała drużynie i to do niej kierowane były wszystkie piłki sytuacyjne, z którymi prawdopodobnie nie poradziłaby sobie żadna z naszych skrzydłowych.



Bartosz Zmarzlik



Mimo sztokholmskiego toru, który pozostawiał wiele do życzenia, polski żużlowiec doskonale poradził sobie w Szwecji. Grand Prix Sztokholmu ukończył na doskonałym drugim miejscu. Polak, na dwa turnieje przez zakończeniem sezonu, zajmuje 7. miejsce w klasyfikacji generalnej i ma 8 punktów przewagi nad zwycięzcą GP Sztokholmu Matejem Żagarem.

