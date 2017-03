Wybierz Sportowca Lutego w plebiscycie RMF FM i Interii!

Luty obfitował w wiele sukcesów polskich sportowców. Aż 10 nazwisk nominowaliśmy do tytułu Sportowca Miesiąca w tradycyjnym plebiscycie RMF FM i Interii. Zapraszamy do zabawy. Głosujcie!

Zdjęcie Polscy skoczowie spisują się w tym sezonie znakomicie /AFP

Maciej Kot (skoki narciarskie)

Zdjęcie Maciej Kot / AFP

Obecny sezon w sportach zimowych należy do "Biało-czerwonych". Polacy szeroką ławą wdarli się do światowej czołówki. Rywale muszą się liczyć już nie tylko z Kamilem Stochem, ale także Maciejem Kotem, Piotrem Żyłą czy Dawidem Kubackim. Luty był niezwykle udany zwłaszcza dla zawodnika AZS Zakopane. W japońskim Sapporo Maciej Kot po raz pierwszy w karierze wygrał konkurs Pucharu Świata. Ten sukces powtórzył kilka dni później w koreańskim Pjongczangu na skoczni, gdzie za rok odbędzie się walka o olimpijskie medale. Aż trudno uwierzyć, że jeszcze całkiem niedawno Maciej Kot rozważał zakończenie sportowej kariery.



Kamil Stoch (skoki narciarskie)

Zdjęcie Kamil Stoch / AFP

Reklama

Do sukcesów Kamila Stocha już jesteśmy przyzwyczajeni, ale nam kibicom ciągle mało. Skoczek z Zębu dba o to, żeby fani mieli powody do radości. Konkursy w japońskim Sapporo zapamiętamy na długo, bo dominowali tam "Biało-czerwoni". Pierwszy zakończył się triumfem Macieja Kota, a w drugim nie miał sobie równych Stoch. Dwukrotny mistrz olimpijski z Soczi pewnym krokiem zmierza po Kryształową Kulę.





Robert Lewandowski (piłka nożna)

Zdjęcie Robert Lewandowski / AFP

Kapitan reprezentacji Polski raz po raz udowadnia, że jest gwiazdą światowego formatu. "Lewy" strzela gole jak na zawołanie zarówno w Bundeslidze, jak i Lidze Mistrzów. W ostatnich sześciu meczach, biorąc pod uwagę wszystkie rozgrywki, aż sześć razy pokonał bramkarza rywali. Znakomitą skutecznością popisał się zwłaszcza w starciu z HSV, kiedy "ustrzelił" hat-tricka. Za ten wyczyn został wybrany najlepszym graczem 22. kolejki Bundesligi, a od prestiżowego magazynu "Kicker" otrzymał najwyższą możliwą notę, czyli "1".





Łukasz Piszczek (piłka nożna)

Zdjęcie Łukasz Piszczek / AFP

"Kocham Piszczka. Taki piłkarz i taka osobowość w drużynie to wielki dar" - mówił o Polaku trener Borussii Dortmund Thomas Tuchel. Na takie słowa pochwały reprezentant Polski zasłużył występem przeciwko VfL Wolfsburg. W tym spotkaniu "Piszczu" strzelił gola i zaliczył dwie asysty, a Borussia wygrała 3-0. Piszczek ma już na koncie pięć trafień w tym sezonie, co jest jego nowym rekordem w Bundeslidze.



Kamil Glik (piłka nożna)

Zdjęcie Kamil Glik / AFP

Włodarze AS Monaco muszą być bardzo zadowoleni, że zdecydowali się wyłożyć 11 milionów euro za Glika. Reprezentant Polski z marszu stał się filarem defensywy francuskiego zespołu, a także pokazuje swoją wartość w ofensywie (pięć goli). Zespół Polak pewnie prowadzi w tabeli Ligue 1 i ma szansę na awans do ćwierćfinału Ligi Mistrzów.



Piotr Lisek (lekkoatletyka)

Zdjęcie Piotr Lisek / AFP

Piotr Lisek na stałe zapisał się w historii naszej lekkiej atletyki. 24-latek jako pierwszy Polak w skoczył 6,00 m o tyczce, a dokonał tego w Poczdamie. "Nie wierzyłem, że mi się udało. Złapałem się za głowę, patrzyłem na poprzeczkę i nie mogłem zrozumieć, jak to się stało, że nie spadła" - mówił Piotr Lisek. Nasz zawodnik, w rozmowie z Interią, powiedział, że liczy na kolejny "strzał" i nową "życiówkę". Trzymamy kciuki.



Joanna Jóźwik (lekkoatletyka)

Zdjęcie Joanna Jóźwik / AFP

"Spełniło się moje marzenie, chociaż wiele sił kosztował mnie ten bieg. Ale było warto, bo po wszystkim popłynęły mi łzy szczęścia" - mówiła Joanna Jóźwik, która podczas mityngu Copernicus Cup w Arenie Toruń ustanowiła halowy rekord Polski w biegu na 800 m wynikiem 1.59,29. Poprzedni należał do Lidii Chojeckiej i przetrwał aż 18 lat. Teraz celem naszej pięknej lekkoatletki jest rekord kraju na otwartym stadionie.



Klaudia Siciarz (lekkoatletyka)

Zdjęcie . / Fot. Robert Górecki /

Niespełna 19-letnia zawodniczka AZS-AWF Kraków sprawiła ogromną niespodziankę na halowych mistrzostwach Polski. Klaudia Siciarz wygrała bieg na 60 m przez płotki ustanawiając nowy rekord świata juniorek, który obecnie wynosi 8,00 s. Utalentowana lekkoatletka jest objawieniem sezonu halowego.



Krzysztof Maksel (kolarstwo torowe)

Zdjęcie Krzysztof Maksel / AFP

19 lutego zawodnik Stali Grudziadz odniósł jeden z największych sukcesów w karierze. W zawodach Pucharu Świata, rozgrywanych w kolumbijskim mieście Cali, wygrał rywalizację na 1 km ze startu zatrzymanego. Na podium PŚ stanął także w Los Angeles w sprincie drużynowym. Krzysztof Maksel, Maciej Bielecki i Mateusz Rudyk zajęli trzecie miejsce.



Szymon Sajnok (kolarstwo torowe)

Zdjęcie Kolarstwo torowe / AFP

Wielki talent polskiego kolarstwa torowego. Ma 19 lat, a już może pochwalić się sukcesami na arenie międzynarodowej. Szymon Sajnok dwukrotnie w tym sezonie wygrał zawody Pucharu Świata w omnium (ostatnio finał w Los Angeles) i triumfował również w klasyfikacji generalnej cyklu. Polak, który zgromadził 1325 pkt, zdecydowanie wyprzedził Francuza Morgana Kneisky’ego oraz Brytyjczyka Christophera Lathama (obaj po 650 pkt).

Robert Kopeć