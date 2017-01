Wybierz Sportowca Grudnia w Plebiscycie RMF FM i Interii

Ośmioro zawodników zostało nominowanych w Plebiscycie RMF FM i Interii na najlepszego Sportowca Grudnia. Od Waszych głosów zależy, kto otrzyma ten tytuł. Głosować można do 3 stycznia. Najlepsze uzasadnienie oddanego głosu zostanie nagrodzone.

Kamil Stoch

Dwukrotny mistrz olimpijski z Soczi świetnie zakończył rok, rozpoczynając Turniej Czterech Skoczni od drugiego miejsca w Oberstdorfie. Wcześniej też znakomicie spisywał się w zawodach Pucharu Świata. Najpierw w konkursie drużynowym w niemieckim Klingenthal wraz z kolegami stanął na najwyższym stopniu podium. Było to pierwsze w historii zwycięstwo "Biało-czerwonych" w "drużynówce". W konkursach indywidualnych spisywał się równie dobrze. W Lillehammer zajął pierwsze miejsce, a w Engelbergu był drugi.



Maciej Kot

W konkursie drużynowym w Klingenthal poprowadził Orłów do triumfu, osiągając najlepszy wynik indywidualny zawodów. Zajął drugie miejsce w konkursie w Lillehammer, kilka razy plasował się w pierwszej piątce. Po udanych konkursach zameldował się w czołówce klasyfikacji generalnej Pucharu Świata.



Łukasz Teodorczyk

Jak natchniony strzela gole dla Anderlechtu we wszystkich rozgrywkach. W grudniu cztery razy posyłał piłkę do siatki w lidze belgijskiej i z 16 golami na koncie zdecydowanie prowadzi na liście strzelców. Polak trafił też w Pucharze Belgii. We wszystkich rozgrywkach z tym sezonie strzelił już 24 gole, tyle samo bramek zdobył tylko Edinson Cavani. O jedno trafienie mniej ma Lionel Messi.



Arkadiusz Malarz

Bramkarz Legii Warszawa zachował czyste konto w decydującym meczu Ligi Mistrzów i został wybrany do jedenastki ostatniej kolejki fazy grupowej tych rozgrywek. Malarz nie puścił bramki, a Legia pokonała Sporting Lizbona i pozostała w europejskich pucharach. Na wiosnę zagra w Lidze Europejskiej.



Radosław Kawęcki

Znów nie zawiódł na pływackich mistrzostwach świata na krótkim basenie. W kanadyjskim Windsorze wywalczył złoty medal na 200 m stylem grzbietowym. Zdobył trzeci z rzędu tytuł mistrza świata w tej konkurencji.

Zofia Klepacka

Brązowa medalistka olimpijska z Londynu w żeglarskiej klasie RS:X, w grudniu triumfowała w finałowych zawodach żeglarskiego Pucharu Świata klas olimpijskich w Melbourne. Wygrała wyścig medalowy, pieczętując zwycięstwo w klasyfikacji generalnej australijskich regat.



Artur Waś

Nasz czołowy panczenista w ostatnim miesiącu roku dwa razy stawał na podium zawodów Pucharu Świata w sprincie na 500 m. Polak był trzeci podczas rywalizacji w kazachskiej Astanie, a potem zajął drugą lokatę w holenderskim Heerenveen.



Karolina Riemen-Żerebecka

Najlepsza polska zawodniczka w olimpijskim skicrossie zajęła drugie miejsce w zawodach Pucharu Świata w narciarstwie dowolnym w szwajcarskiej Arosie. Była to najwyższa lokata Polki w zawodach PŚ.