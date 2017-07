Wybierz Sportowca Czerwca w Plebiscycie RMF FM i Interii

Hat-trick Roberta Lewandowskiego? Historyczny występ polskich lekkoatletów w drużynowych mistrzostwach Europy? A może znakomita postawa naszych żużlowców w Grand Prix? Wybierz Sportowca Czerwca w tradycyjnym plebiscycie RMF FM i Interii! Głosujcie!

Robert Lewandowski (piłka nożna)

Polscy piłkarze wielkimi krokami zbliżają się do mundialu w Rosji. Zwycięstwo na PGE Narodowym z Rumunią (3-1) sprawiło, że awans jest na wyciągnięcie ręki. Bohaterem spotkania był oczywiście kapitan Orłów Robert Lewandowski, który popisał się hat-trickiem. Snajper Bayernu Monachium ma już na koncie 11 goli w eliminacjach MŚ 2018, a na liście najlepszych strzelców reprezentacji Polski awansował na drugie miejsce. "Lewy" w drużynie narodowej zdobył już 46 bramek. Więcej od niego ma tylko Włodzimierz Lubański (48 goli). "Lewandowski może pobić wszystkie rekordy" - powiedział z uznaniem Lubański.

Piotr Zieliński (piłka nożna)

O tym, że 23-latek z Ząbkowic Śląskich na wielki talent eksperci mówili od dawna, a on potwierdzał opinie we włoskiej Serie A. W reprezentacji długo nie pokazywał ogromnego potencjału. Selekcjoner Adam Nawałka był jednak konsekwentny. Wysyłał Zielińskiemu powołania i czekał aż "odpali" w kadrze. Cierpliwość szkoleniowca została nagrodzona. W eliminacjach do mundialu w Rosji Zieliński jest podstawowym zawodnikiem Orłów, a w czerwcowym meczu z Rumunią (3-1) na PGE Narodowym udowodnił, że może z powodzeniem kierować grą Orłów. Zieliński wypracował dwa gole i Polacy są już bardzo blisko awansu.



Paweł Fajdek (lekkoatletyka)

Świetny występ zanotowali polscy lekkoatleci podczas drużynowych mistrzostw Europy we francuskim Lille. "Biało-czerwoni" zajęli drugie miejsce. To najlepszy wynik reprezentacji Polski w historii startów w tej imprezie! We Francji lepsi okazali się tylko Niemcy. Jednym z ojców sukcesu był Paweł Fajdek. Dwukrotny mistrz świata w rzucie młotem "spalił" dwie pierwsze próby i zrobiło się nerwowo. W trzeciej jednak pokazał klasę. Uzyskał 78.29 m i to wystarczyło do zwycięstwa w konkursie. - Odległość nie powala - stwierdził Fajdek po zawodach.



Kamila Lićwinko (lekkoatletyka)

Oprócz Pawła Fajdka, w Lille błyszczała również Kamila Lićwinko, która wynikiem 1.97 m wygrała konkurs skoku wzwyż. Tym samym Lićwinko wyrównała swój najlepszy wynik w tym sezonie. Polka atakowała poprzeczkę na wysokości 2.00 m, ale bez powodzenia. "Cały czas dwa metry są dla mnie nie do pokonania. Ponad dziesięć konkursów, 30 skoków i na razie przegrywam 0:30" - mówiła Lićwinko. Trzymamy kciuki, żeby naszej zawodniczce udała się ta sztuka na mistrzostwach świata w Londynie.



Maciej Janowski (żużel)

Polscy żużlowcy znów dali popis w Grand Prix. Na Łotwie "Biało-czerwoni" zajęli całe podium. W Danii niewiele brakowało, aby to powtórzyli. Tym razem dwóch reprezentantów Polski mieliśmy w czołowej trójce. W Horsens bezkonkurencyjny okazał się Maciej Janowski, który stoczył pasjonującą walkę o zwycięstwo z Rosjaninem Emilem Sajfutdinowem. Polak wyprzedził rywala kapitalną akcją po zewnętrznej stronie toru. Dzięki wygranej Janowski jest trzeci w klasyfikacji generalnej GP.



Patryk Dudek (żużel)

Po pięciu eliminacjach indywidualnych mistrzostw świata na żużlu współliderem klasyfikacji generalnej jest Patryk Dudek. 25-letni zawodnik zgromadził w dotychczasowych startach 65 punktów. Tyle samo ma Australijczyk Jason Doyle. W Grand Prix Danii Dudek zajął trzecie miejsce i to jego trzecie podium w tym sezonie.



Rafał Majka (kolarstwo)

Kolarz grupy Bora-Hansgrohe pokazał moc wygrywając wyścig Tour de Slovenia, co jest znakomitym prognostykiem przed Tour de France. Postawę Polaka docenili szefowie teamu. W "Wielkiej Pętli" brązowy medalista igrzysk olimpijskich w Rio de Janeiro będzie, obok mistrza świata Petera Sagana, liderem Bora-Hansgrohe.



Łukasz Kubot (tenis)

Kubot postanowił skupić się na grze podwójnej i są tego rewelacyjne efekty. Polak w duecie z Brazylijczykiem Marcelo Melo spisują się wspaniale. W tym sezonie na trawie są niepokonani. Polsko-brazylijski debel triumfował w turniejach w 's-Hertogenbosch i w Halle. Nie mamy nic przeciwko temu, żeby znakomitą serię kontynuowali także w słynnym Wimbledonie, który rozpoczyna się już 3 lipca.



Katarzyna Niewiadoma (kolarstwo)

W tym sezonie Katarzyna Niewiadoma daje kibicom kolarstwa wiele powodów do radości. 23-letnia zawodniczka stawała na podium w kilku słynnych wyścigach m.in. Amstel Gold Race, Strzała Walońska czy Liege-Bastogne-Liege. W końcu dopięła swego i w wyścigu Dookoła Wielkiej Brytanii była najlepsza. Niewiadoma jako pierwsza Polka w historii wskoczyła na pierwsze miejsce światowego rankingu.



Jakub Przygoński (rajdy samochodowe)

Jakub Przygoński z pilotem Tomem Colsoulem wygrali 24. edycję rajdu Italian Baja, szóstą eliminację Pucharu Świata cross country FIA. Dzięki triumfowi załoga Orlen Teamu awansowała na drugie miejsce w klasyfikacji generalnej cyklu. "Bardzo się cieszymy z wygranej w legendarnej Italian Baja. Fajnie zapisać polskie nazwisko w historii tego 25-letniego rajdu" - mówił Przygoński, który po raz trzeci w tym sezonie stanął na podium.