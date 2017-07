World Games. Thomas Bach: We Wrocławiu przedsionek igrzysk

Przewodniczący Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego Thomas Bach zapowiada, że z wielkim zainteresowaniem będzie śledzić rozpoczynające się w czwartek The World Games. "To przedsionek igrzysk, a nasza współpraca jest bardzo ścisła" - ocenił.

Zdjęcie Thomas Bach (pierwszy z lewej) /Fot. Rafał Guz /PAP

"The World Games stały się bardzo ważną imprezą w międzynarodowym kalendarzu i ściśle współpracujemy ze Stowarzyszeniem Sportów Nieolimpijskich. Mamy podpisaną umowę o partnerstwie, bo może dochodzić tutaj do uzupełnień programu - The World Games i igrzysk olimpijskich. Ale to nie tylko to. Wymieniamy się wiedzą o organizacji multidyscyplinarnej imprezy, wspieramy się w wielu innych obszarach. The World Games są ważne dla całego ruchu sportowego" - dodał były niemiecki florecista.

Reklama

Bach przyleciał do Polski właśnie na The World Games. Nie tylko obejrzy ceremonię otwarcia, ale także oficjalnie ogłosi rozpoczęcie imprezy. W piątek będzie obserwować pierwsze zmagania sportowców.

"Obecność Bacha pokazuje, że także World Games należy do szerokiej rodziny olimpijskiej. Poza tym jest to też znak, że droga jakiejkolwiek dyscypliny na letnie igrzyska wiedzie właśnie przez tą imprezę. Teraz tak będzie z karate i wspinaczką sportową, które pożegnają się z World Games. Za trzy lata będą już obecne w Tokio" - powiedział wiceprezes komitetu organizacyjnego Adam Roczek.

Szef MKOl zapewnia, że obecność na Igrzyskach Sportów Nieolimpijskich nie jest obligatoryjne, by ewentualnie móc starać się o przyłączenie do programu olimpiady.

"To na pewno jednak ułatwia. Przy wielu dyscyplinach nie wiemy, jak wpasują się w tak dużą imprezę i jakie z tego wynikają zapotrzebowania dla organizatorów i miast. To zatem ważny punkt naszej współpracy z The World Games" - zaznaczył Bach.

We wrocławskiej imprezie wystąpi ponad 3200 sportowców ze 111 krajów. Rywalizować będą w 31 dyscyplinach. W składzie polskiej ekipy będzie 218 osób.