World Games. Dwa medale Polaków w wioślarstwie halowym

Artur Mikołajczewski (KW Gopło Kruszwica) zdobył w Jelczu-Laskowicach złoty, a Bartosz Zabłocki (AZS Szczecin) srebrny medal w zawodach w wioślarstwie halowym 10. światowych igrzysk sportów nieolimpijskich - The World Games 2017.

Mikołajczewski, olimpijczyk z Rio de Janeiro, w wyścigu na 2000 m wagi lekkiej uzyskał czas 6.08,2. O trzy sekundy wyprzedził Austriaka Floriana Berga i o siedem Jaruwata Saensuka z Tajlandii.

Reklama

Natomiast Zabłocki w rywalizacji open przegrał tylko z Niemcem Oliverem Seidlerem różnicą dwóch sekund. Na najniższym stopniu podium stanął Ukrainiec Anton Bondarenko.

"Jechałem swoje i to raczej rywale dostosowali się do mojego rytmu. W końcówce dałem z siebie wszystko, ale to nie był mój dzień. We wtorek już źle się czułem i dzisiaj niestety też" - powiedział 27-letni Mikołajczewski, mistrz świata w czwórce podwójnej wagi lekkiej z 2012 roku (z Miłoszem Jankowskim, Adamem Sobczakiem i Mariuszem Stańczukiem).

Łącznie Polacy zdobyli do tej pory 11 medali The World Games 2017 - trzy złote, cztery srebrne i cztery brązowe.