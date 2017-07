World Games. Będzie strefa kibica

Podczas trwania igrzysk sportów nieolimpijskich The World Games, które startują 20 lipca we Wrocławiu, w stolicy Dolnego Śląska powstanie strefa kibica. Codziennie będą odbywać się tam m.in. koncerty oraz sportowe warsztaty.

Zdjęcie World Games odbędzie się we Wrocławiu /fot. Leszek Kotarba /East News

Strefa powstanie niemal w samym centrum miasta na Placu Wolności i wystartuje 21 lipca. Poza koncertami, które mają się tam odbywać codziennie, kibice będą mogli oczywiście oglądać na dużych ekranach zmagania sportowców. Fani będą mieli też dużą szansę spotkać i porozmawiać z zawodnikami biorącymi udział w igrzyskach, bowiem tradycją The World Games jest, że sportowcy odwiedzają strefę kibica. Poza tym codziennie o godz. 19.45 będą wręczane nagrody dla Sportowców Dnia - jednej kobiety i jednego mężczyzny.

Reklama

Organizatorzy zapewnili też w strefie kibica atrakcje dla tych, którzy sami lubią uprawiać sport. Poza scenami, na których będą występować artyści, powstanie również boisko do piłki ręcznej plażowej i każdy chętny będzie mógł spróbować swoich sił w tej dyscyplinie. Zaplanowane są także warsztaty sportowe, które będą miały za zadanie prezentację dyscyplin czekających w kolejce do dostanie się na listę sportów The World Games.

W strefie 30 lipca odbędzie się również ceremonia zamknięcia igrzysk, która ma być wielkim widowiskiem muzyczno-akrobatycznym. Wtedy też Wrocław przekaże flagę The World Games kolejnemu gospodarzowi imprezy - Birmingham w amerykańskim stanie Alabama.