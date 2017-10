W Muzeum Sportu i Turystyki otwarto Galerię Medali Olimpijskich

W obecności m.in. członkini MKOl Ireny Szewińskiej uroczyście otwarto Galerię Medali Olimpijskich w warszawskim Muzeum Sportu i Turystyki. W momencie odsłonięcia znajdowało się w niej 68 krążków wywalczonych przez polskich sportowców w igrzyskach.

- Liczę, że ta kolekcja się powiększy, jak tylko inni medaliści zobaczą tę piękną gablotę - powiedział dyrektor muzeum Tomasz Jagodziński zaraz po jej odsłonięciu.

Zaledwie kilka minut po tych słowach zbiór został wzbogacony o dwa medale. Razem ze swoimi trofeami na uroczystości pojawili się bowiem pięcioboista Dariusz Goździak, który w Barcelonie (1992) sięgnął po złoto z kolegami w zmaganiach drużynowych oraz łuczniczka Iwona Marcinkiewicz. Ona stanęła na najniższym stopniu podium w Atlancie cztery lata później, także w rywalizacji drużynowej.

- Już dawno zamierzałem przekazać swój medal muzeum, ale zawsze coś stawało na drodze. Jestem zaszczycony tym, że należę do tak wspaniałej rodziny olimpijskiej - powiedział Goździak.

- Zapewniam, że to nie jest wyreżyserowane. Przygotowaną gablotę miałam okazję obejrzeć już kilka dni temu i uznałam, że to najlepsze miejsce dla mojego medalu - dodała Marcinkiewicz.

Medale w gablocie ułożone są chronologicznie, od lewej do prawej strony. Pod każdym umieszczono imię i nazwisko zdobywcy, miasto oraz rok igrzysk, a także dyscyplinę, w której został wywalczony.

- Najbardziej dumny jestem z tego, że mamy trzy z czterech srebrnych medali, które w drużynowym wyścigu zdobyli w 1924 roku w Paryżu nasi kolarze torowi. To było przecież pierwsze olimpijskie podium w polskim sporcie. Z dwóch powodów bardzo sobie cenię także złoty medal skoczka narciarskiego Wojciecha Fortuny z Sapporo - to nasze pierwsze złoto wywalczone w zimowych igrzyskach, a poza tym ma on nietypowy kształt - powiedział Jagodziński.

Dyrektor zapewnił także, że będzie aktywnie działał w celu powiększenia kolekcji.

- Bardzo bym chciał, aby w tej gablocie znalazł się, któryś ze złotych medali naszego wyśmienitego kulomiota Tomasza Majewskiego - zdradził.

Najmłodszymi medalami w zbiorze są obecnie te wywalczone w 2004 roku w Atenach. Swoje trofea - jeden złoty i dwa srebrne - przekazała m.in. świetnie pływająca w Grecji Otylia Jędrzejczak.

Polscy sportowcy wywalczyli łącznie 304 medale olimpijskie - 284 podczas letnich igrzysk (68 złotych, 83 srebrne i 133 brązowe) oraz 20 zimowych (6-7-7).