Unia AZS liderem ligi tenisa stołowego

Tenisiści stołowi Unii-AZS AWFiS Gdańsk wygrali u siebie z Energą-Manekinem Toruń 3:0 w niedzielnym meczu 12. kolejki superligi. Obrońcy tytułu znów są liderami rozgrywek.

W spotkaniu uczestników Ligi Mistrzów gdańszczanie stracili tylko dwa sety. Punkty zdobyli: Japończyk Kaii Konishi, trenujący od niedawna w Szwecji Patryk Zatówka oraz Słowak Wang Yang.

Zawodnicy pochodzący z Azji są siłą napędową ekipy mistrzów Polski - Konishi ma bilans gier 11-2, a Yang 12-6.

W tabeli Unia-AZS AWFiS ma dwa punkty przewagi nad Dartomem Bogorią Grodzisk Mazowiecki i Dekorglassem Działdowo. Zespół z Mazowsza swój mecz 12. kolejki rozegra 14 lutego w Lęborku. Rywalem będzie zajmujący ostatnie, 12. miejsce beniaminek Poltarex-Pogoń.

Cztery najlepsze drużyny po sezonie zasadniczym awansują do fazy play off. Dwie najsłabsze spadną zaś do pierwszej ligi.

Wynik niedzielnego meczu 12. kolejki:

Unia-AZS AWFiS Gdańsk - Energa-Manekin Toruń 3:0

Kaii Konishi - Konrad Kulpa 3:0 (11:6, 12:10, 11:7)

Patryk Zatówka - Cazuo Matsumoto 3:1 (7:11, 11:4, 11:8, 11:5)

Wang Yang - Pavel Sirucek 3:1 (11:6, 11:5, 5:11, 11:8)

Tabela:

1. Unia-AZS AWFiS Gdańsk 12 31-17 26 pkt

2. Dartom Bogoria Grodzisk Mazowiecki 11 28-15 24

3. Dekorglass Działdowo 12 31-22 24

4. Morliny Ostróda 13 29-24 22

5. 3S Polonia Bytom 12 25-22 20

6. Fibrain G2A AZS Politechnika Rzeszów 13 29-30 20

7. Zooleszcz Gwiazda Bydgoszcz 12 25-27 16

8. Dojlidy Białystok 12 22-24 16

9. Palmiarnia Zielona Góra 12 22-27 15

10 Kolping Frac Jarosław 12 20-28 12

11. Energa-Manekin Toruń 12 17-31 11

12. Poltarex Pogoń Lębork 11 16-28 10