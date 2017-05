Tor Malta ekstremalnym torem przeszkód. W sobotę startuje Survival Race w Poznaniu

W najbliższy weekend, 13-14 maja, tor Malta w Poznaniu zamieni się w miejsce zmagań ponad 5 tysięcy śmiałków, którzy wystartują w Survival Race, czyli ekstremalnym, miejskim biegu z przeszkodami. Poza malowniczymi trasami z widowiskowymi przeszkodami, na zawodników czeka mnóstwo atrakcji w miasteczku festiwalowym. Organizatorzy nie zapomnieli także o kibicach, w tym o najmłodszych, dla których przygotowany jest m.in. specjalny tor Survival Race KIDS.

Nowy sezon biegów z przeszkodami Survival Race rozpoczyna się tam, gdzie kończył się rok temu - na terenie poznańskiej Malty, gdzie we wrześniu 4,5 tys. śmiałków zmierzyło się z różnorodnymi trasami, błotem oraz emocjonującymi przeszkodami. Obecny sezon przynosi zmianę formuły - po raz pierwszy w historii Survival Race, wydarzenie to będzie trwało dwa dni. Oznacza to jeszcze więcej zabawy, adrenaliny oraz atrakcji dla zawodników i kibiców.

Wojownicy i... potwory

Podczas biegu w Poznaniu będzie można zobaczyć osoby początkujące, dla których przewidziany został wariant STARTER - dystans 3-kilometrowy liczący przynajmniej 15 przeszkód. Bardziej wymagający Survivalowcy mogą wybrać trasę WARRIOR, obejmującą 6 km i minimum 30 przeszkód. Na weteranów czeka z kolei wariant MACHINE z 12-kilometrową trasą, na której napotkają 50 przeszkód. Śmiałkowie, którzy potrzebują jeszcze większej dawki adrenaliny i wysiłku, mogą zapisać się na jeden z dwóch dodatkowych wariantów - trasę ANIMAL (24 km i 100 przeszkód) i wprowadzoną w tym roku nowość, czyli trasę MONSTER (36 km i 150 przeszkód). Na wszystkich, którzy zdecydują się stanąć na starcie Survival Race czeka nie tylko bieg, ale przede wszystkim przeszkody - zarówno te klasyczne, cieszące się od lat dużą popularnością, jak i nowe, premierowe konstrukcje. - W każdym sezonie modyfikujemy wachlarz utrudnień i stawiamy przed biegaczami kolejne, emocjonujące wyzwania. Oprócz tego na zawodników czekają także przeszkody, które niezmiennie sprawiają uczestnikom najwięcej frajdy, jak Quater Pipe 2.0 czy 100-metrowa zjeżdżalnia Slip&Slide - mówi Dawid Lewandowski, organizator Survival Race.

Pomysł na rodzinny weekend

Dwudniowy festiwal Survival Race stanowi ciekawą propozycję nie tylko dla biegaczy, ale także dla osób obserwujących zmagania śmiałków. Na terenie miasteczka festiwalowego organizatorzy przygotowali wiele atrakcji - m.in. rozszerzoną strefę food trucków oraz cieszący się ogromną popularnością Fly Bag, który umożliwia wykonanie widowiskowego skoku z dużej wysokości. Organizatorzy zapraszają również do odwiedzenia stoisk partnerów - m.in. strefy aktywności dla rodzin i dzieci Microsoft, z konsolami Xbox One i grami ruchowymi Kinect oraz komputerami Microsoft Surface.



Dla najmłodszych przewidziano też specjalną formułę - bieg Survival Race KIDS. Mogą w nim wziąć udział dzieci od 3 do 13 roku życia, a trzy warianty trasy (KRASNAL, PIRAT i NINJA) są odpowiednio dopasowane do poszczególnych grup wiekowych uczestników. Kategoria KRASNAL będzie odbywać się na bieżąco. Pomiędzy godziną 10.00 a 16.00 dzieci będą mogły startować z zachowaniem zasady, aby jednocześnie na torze znajdowało się maksymalnie 30 małych zawodników. Kategorię wiekową PIRAT i NINJA podzielono na fale ze startem o określonych godzinach, które można znaleźć na stronie biegu. Bilety na Survival Race KIDS będzie można nabyć na miejscu w cenach 40 i 45 zł. Wszyscy kibice i pasjonaci sportu będą mogli również bezpłatnie odwiedzić targi SPORT&FUN, podczas których prezentowane będą nowinki techniczne, gadżety oraz usługi związane ze sportem i rekreacją. Targi będą odbywać się od piątku do niedzieli w budynku Term Maltańskich. Przez cały czas trwania imprezy, przy biurze zawodów, czynny będzie również sklep stacjonarny, w którym będzie można kupić gadżety Survival Race.

Bardzo istotnym aspektem festiwalu Survival Race jest jego cel charytatywny. W tym roku część pieniędzy ze sprzedaży pakietów przekazana zostanie na rzecz uczestniczki ubiegłorocznej edycji Survival Race, p. Marzanny Wieczorek, która jest podopieczną Fundacji Avalon. Na terenie wydarzenia będzie ponadto realizowana zbiórka pieniędzy na rehabilitację p. Marzanny - w tym celu w miasteczku festiwalowym zostaną rozstawione specjalnie oznakowane puszki.

Co, gdzie i kiedy?

Survival Race odbędzie się w dniach 13-14 maja na terenie Toru Malta w Poznaniu. Przed startem każdy zawodnik musi odebrać swój pakiet startowy (m.in. koszulkę Survival Race czy chip pomiarowy) z Biura Zawodów, zlokalizowanym w budynku Term Maltańskich. Będzie ono czynne już w piątek (w godzinach 15:00 - 19:00), a także przez oba dni festiwalu (w sobotę od 7:30 do 17:00, a w niedzielę od 8:30 do 15:30). Do wydania pakietu startowego niezbędne będzie okazanie dokumentu tożsamości oraz podpisanego Oświadczenia. Pierwszego dnia festiwalu (sobota, 13.05) odbędą się starty na dystansach 3 km oraz 12, 24, 36 km, natomiast drugiego (niedziela, 14.05) - na najpopularniejszym dystansie 6 km. Szczegółowe informacje na temat trasy biegu i godzin startu poszczególnych fal znajdują się na stronie Survival Race. Zawodnicy otrzymali ponadto drogą mailową Niezbędnik Survivalowca, w którym znajdują się istotne porady dotyczące przygotowania do biegu oraz zasady organizacyjne samego festiwalu. Niezbędnik jest dostępny również na stronie biegu oraz w kanałach social media Survival Race.