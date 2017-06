Tokio - koszty organizacji igrzysk 2020 wzrosły ponad dwukrotnie

Nie prawie 9 miliardów dolarów, tylko ponad 17 mld USD będą kosztować igrzyska w Tokio! Nic dziwnego, że chętnych na organizację IO jest coraz mniej.

Zdjęcie Księżniczka Mikasy Akiko wznosi toast za IO w Tokio. /AFP

Organizatorzy igrzysk olimpijskich w Tokio w 2020 roku poinformowali oficjalnie, że koszty tej największej sportowej imprezy globu wzrosły ponad dwukrotnie w stosunku do tego, co zakładano w preliminarzu budżetu podanym we wniosku aplikacyjnym w 2013 r.

Reklama

Wówczas było to 734 mld jenów (8,9 mld dol.), a obecnie, mimo iż komitet organizacyjny i rząd japoński szukają oszczędności, jest to 1,4 biliona jenów (17,1 mld dol.).

"Te liczby, które pojawiły się we wniosku aplikacyjnym były praktycznie fikcją" - powiedział profesor Shinichi Ueyama z Keio University w Tokio, ekspert ds. finansów publicznych.

Wzrost kosztów organizacji IO w stosunku do pierwotnych założeń nie jest niczym nadzwyczajnym. W Londynie początkowo było to 6,5 mld dolarów, zaś realne wydatki sięgnęły 19 mld dol.

Wydatki podnoszą przede wszystkim inwestycje w infrastrukturę sportową. Najdroższa będzie budowa Stadionu Olimpijskiego, głównej areny igrzysk. Powstaje on na miejscu poprzedniego obiektu z 1964 roku i będzie kosztować 149 miliardów jenów.