Thomas Bach otworzy w czwartek The World Games we Wrocławiu

W czwartek na wrocławskim stadionie odbędzie się uroczyste otwarcie 10. igrzysk sportów nieolimpijskich z udziałem szefa MKOl-u Thomasa Bacha.

Zdjęcie Thomas Bach /AFP

- Trzy sceny, 400 artystów, orkiestra symfoniczna, grupy taneczne i gwiazdy muzyki - to tylko część tego, co będzie można obejrzeć na Stadionie Wrocław. Rozpoczęcie The World Games 2017 ma ogłosić Bach.

Według organizatorów, wieczorny spektakl ma być "wydarzeniem w wydarzeniu". Na stadionie powstały konstrukcje o wadze 270 ton, a scenografia zajęła 25 tysięcy metrów kwadratowych.

- Ceremonia otwarcia powinna być godna imprezy. Powinna pokazać jej skalę i wagę dla świata sportu - powiedział wiceprezes komitetu organizacyjnego Adam Roczek.

W uroczystości udział weźmie przewodniczący Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego. - Obecność Bacha pokazuje, że także World Games należy do szerokiej rodziny olimpijskiej. Poza tym jest to też znak, że droga jakiejkolwiek dyscypliny na letnie igrzyska wiedzie właśnie przez tą imprezę. Teraz tak będzie z karate i wspinaczką sportową, które pożegnają się z World Games. Za trzy lata będą już obecne w Tokio - dodał Roczek.

Koncepcję artystyczną uroczystości opracował znany scenarzysta i reżyser Krzysztof Materna. Będzie ona miała trzy części - pierwsza w oparciu o protokół olimpijski, druga to historia Wrocławia i trzecia - występy artystyczne.

Dokładny przebieg ceremonii trzymany jest w tajemnicy. Wiadomo, że z gwiazd muzyki wystąpią Dawid Kwiatkowski, Kamil Bednarek i grupa Varius Manx z Katarzyną Stankiewicz, która wykona hymn igrzysk. Artyści poza swoimi utworami zaprezentują też światowe hity; w sumie ma być ich 25.

Atrakcją powinna być hiphopowa uwertura orkiestry symfonicznej pod batutą Radzimira "Jimka" Dębskiego. Steve Nash i jego zespół złożony z siedmiu dejayów stworzą muzykę, która będzie tłem dla prezentacji sportów z programu The World Games 2017.

Ceremonię, która rozpocznie się o godzinie 19, obejrzy 25 tysięcy widzów. Tyle przygotowano bowiem miejsc na 40-tysięcznym obiekcie. Pojemność Stadionu Wrocław musiano zmniejszyć, gdyż jedną z trybun przeznaczono na gigantyczną scenę.