The Tall Ships Races 2017. Szczecin znów żeglarską stolicą świata!

Już w piątek Szczecin - po raz trzeci - stanie się żeglarską stolicą świata. Do 8 sierpnia na Wałach Chrobrego będzie trwał finał regat The Tall Ships Races 2017. PKO Bank Polski po raz kolejny jest partnerem tego wyjątkowego wydarzenia.

Zdjęcie Zawisza Czarny to flagowy żaglowiec Zwiazku Harcertwa Polskiego; źródło: tallships.szczecin.eu /

Ponad 70 najpiękniejszych żaglowców z całego świata, gigantyczne czteromasztowce, najpiękniejsze żaglowce świata, statki z historią oraz dwa i pół tysiąca żeglarzy! W Szczecinie powitają ich tłumy kibiców.



Reklama

- Szczecinianie razem z tysiącami załogantów i setkami tysięcy turystów będą świętować finał zawodów. A wszystko to w żeglarskim stylu i w otoczeniu gwiazd - tych na wodzie i na scenach - mówi Tomasz Owsik-Kozłowski, rzecznik prasowy Żeglugi Szczecińskiej, głównego organizatora imprezy.

Akcja #wejdźnapokład - prezentacja załóg

The Tall Ship Races to wyjątkowa okazja do poznania tradycji, poczucia klimatu pracy na morzu oraz życia na dawnych i współcześnie budowanych żaglowcach. PKO Bank Polski patronat portowy TSR prowadzi akcję #wejdźnapokład, w ramach której można śledzić postępy żeglarzy.



W regatach udział biorą m.in.:

Kapitan Borchardt - 99 letni najstarszy żaglowiec pływający obecnie pod polską banderą. Załoga wygrała w drugim etapie TSR 2017. Teraz płynie po zwycięstwo. - Kapitan Borchardt - znaczy porządnie. To nasze załogowe hasło. Jeśli w każdą pracę wkładamy serce, pasję i umiejętności to osiągamy najlepsze rezultaty. Stajemy się mistrzami! W tych regatach to zaowocowało. Załoga z dużą dyscypliną i zapałem wielokrotnie wstawała w nocy do żagli - relacjonuje Halina Maińska, prezes Fundacji im. Karola Olgierda Borchartda.



Zawisza Czarny - spadkobierca przedwojennego okrętu szkoleniowego Związku Harcerstwa Polskiego.



- Na pokładzie "Zawiszy" życie płynie jak w bajce. Tak śpiewają żeglarze na pokładzie naszego żaglowca od początku jego istnienia. Załoga - polscy harcerze z Kanady, Stanów Zjednoczonych, Irlandii i Polski - jest zmotywowana, chętna do pracy i szczęśliwa, że bierze udział w TSR - powiedział wczoraj harcmistrz Rafał Klepacz z Centrum Wychowania Morskiego ZHP.

Akcja #wejdźnapokład to również konkurs na najciekawszą załogę tegorocznych regat. Do wygrania kamera GoPro i gadżety marynistyczne ( tutaj znajdziesz szczegóły ).



Miasteczko lekkoatletyczne PKO Banku Polskiego



W miasteczku lekkoatletycznym PKO Banku Polskiego Paweł Januszewski (jeden z najbardziej znanych polskich lekkoatletów) ambasador akcji PKO Bank Polski Biegajmy Razem będzie sędzią w rozgrywających się zawodach, nagrodzi medalami najlepszych zawodników oraz pomoże w planowaniu treningów biegowych.

Będzie też można wziąć udział w pokazach pierwszej pomocy, organizowanych w ramach programu Bankowej Akcji Honorowego Krwiodawstwa.