Sydney-Hobart: „Perpetual Loyal” wygrał z rekordem trasy

Jacht "Perpetual Loyal" wygrał 72. regaty Sydney-Hobart. Australijska jednostka zameldowała się na mecie w stolicy Tasmanii po zaledwie dobie, 13 godzinach, 31 minutach i 20 sekundach co jest nowym rekordem trasy.

Poprzedni najlepszy wynik cztery lata temu ustanowił "Wild Oats XI", który 628 mil morskich pokonał w czasie o blisko pięć godzin gorszym od tegorocznego zwycięzcy. Wild Oats XI tym razem był zmuszony do wycofania się z regat po awarii hydraulicznej.

"Perpetual Loyal" to ex-"Rambler", który wygrał Fastnet, Middle Sea Race i wiele innych wyścigów. W 2011 roku jako pierwszy dopłynął do mety regat Sydney-Hobart, ale w kolejnych latach nie miał szczęścia to tego klasyku. W 2014 złamał ster, a w 2015 uderzył w "podwodne UFO".

W 72. edycji regat skipperem jachtu był Tom Slingsby - złoty medalista olimpijski igrzysk Londyn 2012 w klasie Laser, pięciokrotny mistrz świata, zdobywca Pucharu Ameryki z Team Oracle w 2013 roku.

W poniedziałek z Sydney wystartowało 88 jachtów z 12 krajów. Dotychczas wycofało się pięć.