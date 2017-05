Survival Race biegnie z pomocą

Survival Race to miejskie biegi z przeszkodami, na których bardziej od osiąganych wyników liczy się dobra zabawa, atmosfera współpracy i pomocy. Organizatorzy biegów od początku zachęcają więc, by nie ograniczać się jedynie do wzajemnej pomocy na trasie, ale dawać od siebie więcej także poza nią. Od 2014 roku Survival Race realizuje towarzyszący imprezie program charytatywny, w ramach którego na szczytne cele przekazano już ponad 50 tys. zł.

Jednym z założeń organizatorów biegów Survival Race było - od początku historii tej imprezy - budowanie wzajemnie wspierającej się społeczności Survivalowców, którzy zarażają innych swoją motywacją i pozytywną energią. W związku z tym, podczas Survival Race takie kwestie, jak rywalizacja i nastawienie na jak najlepsze rezultaty schodzą na drugi plan, a udział w biegu bardzo często kończy się dla uczestników zawieraniem nowych znajomości i przyjaźni. Organizatorzy biegu, począwszy od pierwszej edycji, starają się wykorzystać potencjał i atmosferę biegu również w celu motywacji do niesienia pomocy innym. W tym celu realizują od kilku lat szereg działań charytatywnych.

Biegnąc, pomagasz

Flagową akcją charytatywną realizowaną od 2014 roku jest przeznaczanie "cegiełek" ze sprzedaży biletów na pomoc potrzebującym. Podczas edycji 2014-2016 celem charytatywnym biegu była zbiórka na rzecz podopiecznej Fundacji Caritas - Lenki Cholewy - która urodziła się z wrodzoną wadą rozwojową podudzi i stóp. Poza przekazywaniem części środków ze sprzedaży wejściówek, organizatorzy Survival Race wspierali Lenkę również poprzez odprowadzanie na poczet jej leczenia 1 proc. podatku oraz zachęcali do pomocy Lence poprzez promocję w swoich kanałach komunikacji.

W sezonie 2017 główny cel charytatywny to pomoc p. Marzannie Wieczorek, która uległa wypadkowi podczas ubiegłorocznej, czerwcowej edycji Survival Race. Organizatorzy prowadzili zbiórkę na rzecz p. Marzanny Wieczorek już podczas biegu w Poznaniu, we wrześniu 2016 roku. W nowej edycji Survival Race organizatorzy przekazują 1 zł z każdego sprzedanego biletu na rzecz Fundacji Avalon, pod której opieką znajduje się p. Marzanna. Ponadto, podczas każdego z trzech biegów planowanych w tym sezonie odbędzie się zbiórka pieniędzy, nakrętek oraz puszek (podczas dwudniowych imprez biegowych zużywane są tysiące butelek wody oraz puszek z piwem bezalkoholowym dystrybuowanym przez jednego z partnerów biegu).

Organizatorzy zapraszają również do odwiedzenia w miasteczku festiwalowym stoiska Fundacji Avalon. - Wypadek p. Marzanny był dla nas wszystkich ogromnym wstrząsem. Dlatego, wykorzystując wszystkie dostępne nam narzędzia, staramy się od początku, w jak największym stopniu pomóc w zebraniu potrzebnych środków. Na tę chwilę w efekcie przekazywania cegiełek ze sprzedaży biletów na rzecz p. Marzanny mamy już zebraną kwotę w wysokości 10 tys. zł, a to tylko początek - mówi Dawid Lewandowski, organizator biegów Survival Race.

Poza pomocą finansową Survival Race angażuje się również w upowszechnianie projektów charytatywnych realizowanych przez swoich partnerów i zaprzyjaźnione firmy. Organizatorzy współpracują m.in. z Fundacją KGHM, Monarem w Zaczerlanach oraz projektem Szlachetna Paczka.

Od początku działalności, Survival Race przeznaczył na cele charytatywne w sumie 50 tys. zł.

O biegach Survival Race

Survival Race to cykl miejskich biegów ekstremalnych organizowanych od 2014 roku w największych miastach w Polsce. Jak dotąd w imprezach biegowych wzięło udział ponad 30 tys. osób. Survival Race daje możliwość sprawdzenia swoich umiejętności na specjalnie zaprojektowanym torze z różnorodnymi przeszkodami. Wyróżnikiem wydarzenia jest motywująca atmosfera pomocy i współpracy. Survivalowcy, którzy zdecydują się na start, mogą wybrać jeden z trzech dystansów dostosowanych do ich możliwości: 3km, 6 km i 12 km.