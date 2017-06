Superliga tenisistów stołowych - w finale Unia-AZS zagra z Dartomem

​W finale superligi tenisistów stołowych, który odbędzie się w sobotę w Kobyłce pod Warszawą, Unia-AZS AWFiS zagra z Dartomem Bogorią. W półfinale gdańszczanie wyeliminowali Zooleszcz Gwiazdę Bydgoszcz, a zespół z Grodziska Mazowieckiego - Dekorglass Działdowo.

Zdjęcie Daniel Górak /AFP

Niewiele jednak brakowało, aby tenisiści Unii-AZS AWFiS nie obronili mistrzowskiego tytułu. Gdańszczanie pokonali na wyjeździe Zooleszcz Gwiazdę 3:1, ale po dwóch pojedynkach we własnej hali rywale prowadzili 2:0. W pierwszym spotkaniu Japończyk Kaii Konishi niespodziewanie przegrał 2:3 z pochodzącym z Indii Harmeetem Desai, którego w Bydgoszczy pokonał 3:0, a następnie Patryk Zatówka uległ Andrew Baggaleyowi 1:3.

Reklama

W dodatku w trzecim meczu Marek Badowski wygrał pierwszego seta z Wang Yangiem 13:11, jednak Słowak nie dopuścił do sensacji i okazał się lepszy, ale dwa razy na przewagi, w trzech kolejnych partiach. Awans gospodarzy przypieczętował Konishi, który 2:0 zwyciężył Baggaleya.

Unia-AZS AWFiS Gdańsk - Zooleszcz Gwiazda Bydgoszcz 3:2

Kaii Konishi - Harmeet Desai 2:3 (6:11, 7:11, 11:4, 11:6, 7:11)



Patryk Zatówka - Andrew Baggaley 1:3 (11:9, 5:11, 7:11, 6:11)



Wang Yang - Marek Badowski 3:1 (11:13, 11:1, 13:11, 13:11)



Kaii Konishi - Andrew Baggaley 2:0 (11:6, 11:7)



Patryk Zatówka - Harmeet Desai 2:0 (11:5, 11:9)

W drugim półfinale Dartom Bogoria ponownie pokonała ubiegłorocznych wicemistrzów Polski zawodników Dekorglassu. U siebie podopieczni trenera Tomasza Redzimskiego wygrali 3:1, natomiast na wyjeździe triumfowali 3:2.

Co prawda w Grodzisku Mazowieckim gospodarze wystąpili bez gracza z Azji, ale do Działdowa szkoleniowiec Dartom Bogorii zdecydował się zabrać Ninga Gao, który zastąpił Zbigniewa Grześlaka. I tenisista z Singapuru pokonał w trzecim pojedynku Czecha Jiriego Vrablika, przesądzając o awansie swojej drużyny do finału.

W rewanżu w ekipie Dekorglassu świetnie wypadł siódmy zawodnik świata Wong Chun Ting Wong z Hongkongu, który wygrał oba mecze.

Dekorglass Działdowo - Dartom Bogoria Grodzisk Mazowiecki 2:3

Wong Chun Ting - Daniel Górak 3:1 (8:11, 11:5, 11:9, 11:8)



Patryk Chojnowski - Panagiotis Gionis 2:3 (11:6, 10:12, 7:11, 12:10, 7:11)

Jirzi Vrablik - Ning Gao 1:3 (8:11, 9:11, 11:4, 3:11)



Wong Chun Ting - Panagiotis Gionis 2:1 (11:6, 9:11, 11:8)



Patryk Chojnowski - Daniel Górak 1:2 (5:11, 11:6, 8:11)