​Super Bowl - futbol amerykański popularny mimo ryzyka poważnych kontuzji

Sondaże nie kłamią. Ten przeprowadzony przed meczem Super Bowl dowodzi, że 73 procent rodziców w USA zgodziłoby się, aby ich dzieci trenowały futbol amerykański. Tylko 19 procent nie pozwoliłoby latoroślom na taki wybór, głównie ze względu na ryzyko poważnych kontuzji.

Piękne kobiety, były burmistrz Las Vegas Oscar Goodman (2. L) i Brent Musburger (3rd L) przed Super Bowl.

63 procent rodziców wyrażających zgodę na rozpoczęcie treningu uważa, że kształtuje on dyscyplinę i etykę pracy.

Jednocześnie aż 69 procent ogółu ankietowanych obawia się następstw kontuzji, przede wszystkim urazu mózgu swoich dzieci.

Sondaż przeprowadzono telefonicznie we wszystkich 50 stanach Ameryki na zlecenie agencji Reuters. Udział wzięło w nim 3272 osób.

W niedzielę w Houston drużyny New England Patriots i Atlanta Falcons zagrają w Super Bowl. Patriots po raz dziewiąty wystąpią w finale NFL, co jest rekordem (mają cztery triumfy), a "Sokoły" po raz drugi. Ten dzień jest traktowany w USA niemal jak święto, a spotkanie gromadzi rekordową publiczność przed telewizorami. Siedem ostatnich finałów to jednocześnie siedem programów telewizyjnych najliczniej oglądanych w historii (rekord padł w 2015 - 115,2 mln).

Mecz to również ogromna liczba zakładów bukmacherskich. American Gaming Association szacuje, że w tym roku Amerykanie postawią w nich aż 4,7 mld dolarów, czyli o 11 procent więcej niż przed rokiem. Zakłady nie dotyczą tylko wyniku czy kwestii sportowych, ale także społeczno-obyczajowych, np. jaki kolor włosów będzie miała piosenkarka Lady Gaga, która w przerwie wystąpi z mini-koncertem.