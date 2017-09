Sezon 2017 zakończony - wielki finał Survival Race w Warszawie

W niedzielę, 17 września, okolice warszawskiej Akademii Wychowania Fizycznego były miejscem zmagań uczestników miejskiego biegu z przeszkodami Survival Race. Mimo zmiennej pogody na trasie panowała gorąca atmosfera - zawodnicy mijali metę zmęczeni, ale pełni satysfakcji.

Wydarzenie w Warszawie zamknęło sezon Survival Race 2017 - poprzednie biegi odbyły się 13 i 14 maja w Poznaniu oraz 10 i 11 czerwca we Wrocławiu. Pierwsze starty rozpoczęły się już o poranku. W pierwszej kolejności wystartowali zawodnicy, którzy wybrali najbardziej ekstremalną trasę Animal z ok. 100 przeszkodami na odcinku 24 km, a zaraz po nich na trasę wbiegli uczestnicy dystansu Machine (12 km i ok. 50 przeszkód) i Warrior (6 km i ok. 30 przeszkód). Ostatnim dystansem był Starter, czyli 3 km z ok. 15 przeszkodami. Imprezę zakończył w popołudnie bieg wolontariuszy, którzy wspierali organizatorów Survival Race przez cały czas trwania imprezy. Zaraz po starcie odbyła się dekoracja najlepszych uczestników, którzy otrzymali wartościowe nagrody ufundowane przez m.in. Mobile Vikings, YI Technology, Microsoft Polska i Diverse. Wyniki zebrane w poszczególnych kategoriach są dostępne na stronie www.survivalrace.pl.



Przeprawa przez pustynię i przenoszenie Vikingów

Trasa biegu nie ograniczała się do terenów warszawskiego AWF-u, przebiegała również przez Las Bielański, wybrzeże Wisły oraz piaskarnię, która wyglądem przypominała bieg przez pustynię. Najwięcej emocji wzbudzała kultowa, 4,5-metrowa rampa Quarter Pipe 2.0. Wielu zawodników zostawało na jej szczycie przez dłuższy czas, aby pomóc słabszym uczestnikom ją pokonać! Zawodnicy musieli również zmierzyć się z premierowymi przeszkodami, m.in. z przenoszeniem się nawzajem przez określony dystans. Przeszkody pilnowali Vikingowie z Mobile Vikings Polska i niekiedy to oni trafiali na plecy uczestników! Poza biegiem zawodnikom dały też w kość przelotne opady deszczu. Mimo to, na trasie panowała atmosfera wsparcia i współpracy, a zawodnicy kończyli bieg pełni pozytywnej energii. Na mecie na każdego uczestnika czekały medal, woda Jaworowy Zdrój i zimne (bezalkoholowe!) piwo Lech Free.



To nie tylko bieg - atrakcje w miasteczku dostępne dla każdego

Na uczestników, jak i kibiców czekały atrakcje survivalowego miasteczka. Każdy mógł spróbować swoich sił na konsolach Xbox czy komputerach Surface Pro 4 od Microsoft Polska lub zrobić i wydrukować sobie na pamiątkę zdjęcie na stoisku YI Technology. Rozładowany telefon można było podładować dzięki uprzejmości Tronsmart lub wymienić, kupując nowy i bardziej wytrzymały w sklepie Getnord. Zmęczeni zawodnicy mogli odpocząć w strefie relaksu Diverse, zaś ci, którzy potrzebowali jeszcze większej dawki adrenaliny, mieli możliwość wykonać skok z wysokości na poduszkę powietrzną Fly Bag. Dzieci w wieku od 3 do 13 lat mogły natomiast sprawdzić swoje siły na przygotowanym specjalnie dla nim torze przeszkód Survival Race KIDS.



To jeszcze nie koniec - weź udział w konkursach!

Dodatkową atrakcję stanowią konkursy czekające na zawodników oraz kibiców wydarzenia. Każdy może wziąć udział w konkursie na najlepszą relację video. Wystarczy zmontować film ukazujący Survival Race 2017 w Warszawie - na laureata czeka nagroda w postaci najnowszej kamery sportowej YI LITE. Zorganizowano również konkurs na najbardziej kreatywne przebranie, w którym do wygrania jest 6 miesięcy za free od Mobile Vikings. Szczegółów konkursu należy szukać na stronie www.survivalrace.pl