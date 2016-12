Robert Lewandowski wierzy w świętego Mikołaja

Kto z najwybitniejszych polskich sportowców wierzy w Mikołaja, kto był grzeczny i spodziewa się prezentu, a kto już teraz wie, że pod choinką znajdzie rózgę? W tym przedświątecznym tygodniu w specjalnym cyklu INTERII I SZLACHETNEJ PACZKI możesz odkryć piękno Świąt i samemu pomóc potrzebującym mieć piękne święta.

Rafał Majka jest pewny, św. Mikołaj istnieje naprawdę. - Jak byłem grzeczny to Mikołaj przychodził, jak nie to dostawałem rózgę - przyznaje się kolarz. Kapitan piłkarskiej reprezentacji również nie ma wątpliwości. - Zawsze w niego wierzyłem, do teraz wierzę! - mówi Robert Lewandowski. Z kolei Maja Włoszczowska sama jest Mikołajem i uwielbia moment rozdawania prezentów. - Jak byłam mała, była to dla mnie podstawa dobrych świąt.

Koniecznie zrób dobry uczynek. Bądź kimś więcej niż Święty Mikołaj. Spraw by potrzebujący mieli piękne święta. Wpłać i pomóż >>

Nie dostanę prezentu

- Mikołaj przychodzi, ale w tym roku byłem niegrzeczny - wyznaje mistrz świata i zawodnik PGE Skry Bełchatów, Karol Kłos. Przestał wierzyć w istnienie siwego pana z brodą dopiero, gdy rozpoznał w jego stroju tatę. - A może to był wujek? Nie pamiętam - zastanawia się siatkarz.

W rodzinie Fularczyków rolę Mikołaja przejmowała... babcia! - Kiedy pytałyśmy z siostrą, gdzie jest, wszyscy mówili, że pilnuje reniferów. I my w to wierzyłyśmy... - opowiada Magdalena Fularczyk-Kozłowska. - Na szczęście miała charakterystyczne kolczyki i podczas jednych świąt to przyuważyłyśmy - przyznaje wioślarka.

Wierzą, czy nie, sami są świętymi Mikołajami. Sportowcy dołączyli do drużyny SZLACHETNEJ PACZKI, by wspierać potrzebujących..

