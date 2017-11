Robert Lewandowski Sportowcem Października w Plebiscycie RMF FM i Interii

Deklasacja - tak w skrócie można podsumować wyniki Plebiscytu RMF FM i Interii na Sportowca Października. Ten zaszczytny tytuł przypadł Robertowi Lewandowskiemu, który wygrał z dużą przewagą.

Zdjęcie Robert Lewandowski /AFP

Lewandowski poprowadził reprezentację Polski do sukcesu w eliminacjach mistrzostw świata. Po 12 latach przerwy polscy piłkarze znów zagrają na mundialu, który w przyszłym roku odbędzie się w Rosji. Ogromna w tym zasługa Lewandowskiego i jego goli. Kapitan Orłów zdobył aż 16 bramek i został królem strzelców eliminacji MŚ 2018. W sumie podopieczni Adama Nawałki strzelili 28 goli, więc łatwo policzyć, jak ważnym ogniwem "Biało-Czerwonych" jest "Lewy".



Snajper Bayernu był faworytem w wyścigu po tytuł Sportowca Października, ale przewaga z jaką wygrał plebiscyt jest imponująca. Lewandowski uzyskał ponad 53 procent głosów. Na drugim miejscu uplasował się indywidualny wicemistrz świata na żużlu Patryk Dudek, który dokonał nie lada wyczynu. W swoim debiutanckim sezonie w Grand Prix sięgnął po srebrny medal, co nie udało się jeszcze nikomu w historii. Słuchacze RMF FM i użytkownicy Interii docenili postawę 25-latka z Bydgoszczy, oddając na niego blisko 18 procent głosów.



Na najniższym stopniu stanął Kajetan Kajetanowicz. Popularny "Kajto", z pilotem Jarosławem Baranem, po raz trzeci z rzędu wywalczył tytuł mistrza Europy. Nasz znakomity rajdowiec otrzymał ponad 9 procent głosów.



Tradycyjnie, prosiliśmy was o krótkie uzasadnienie wyboru. Najbardziej spodobał nam się wpis pana Marka: "Robert Lewandowski,a raczej Robot Lewandowski.Podobno na lotniskach szukają bramkarzy bo jak idzie Robert to strzela nawet gola do bramki na lotnisku,nie może się powstrzymać.Niekwestionowany król naszej piłkarskiej rodziny. Polska!Dawaj!2018". Do pana Marka trafią upominki od RMF FM i Interii.

RK