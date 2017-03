Robert Lewandowski Sportowcem Lutego w plebiscycie RMF FM i Interii

Robert Lewandowski błyszczy w Bundeslidze, Pucharze Niemiec i Lidze Mistrzów. Nic więc dziwnego, że kapitan reprezentacji Polski wygrał plebiscyt RMF FM i Interii na Sportowca Lutego! "Lewy" zostawił w tyle groźnych konkurentów m.in. Macieja Kota i Kamila Stocha.

Lewandowski imponuje skutecznością. Ostatnio strzelił swojego 200. gola w niemieckich klubach. Stało się to w pojedynku Bayernu Monachium z Schalke 04 Gelsenkirchen w ćwierćfinale Puchar Niemiec (3-0). "To świetny zawodnik. Obecnie jest na fali" - mówił o "lewym" bramkarz Bawarczyków Manuel Neuer.



Zachwycony Polakiem jest też prezes Bayernu, a kiedyś znakomity napastnik Karl-Heinz Rummenigge. "Każdego tygodnia udowadnia, że jest czołowym napastnikiem. Oprócz jego goli i świetnych występów ważne dla nas jest, że nie łapie kontuzji. Robert jest na tym samym poziomie, co Gerd Mueller" - podkreślił Rummenigge.



Lewandowski doceniany jest nie tylko przez ekspertów, ale także przez kibiców. Kolekcjonuje tytuły najlepszego piłkarza kolejki, a jego obecność w jedenastce kolejki jest już niemal normą.



Wyczyny "Lewego" przyćmiły dokonania innych polskich sportowców, którzy w lutym odnieśli sporo sukcesów. W naszym tradycyjnym plebiscycie Lewandowski zostawił w tyle m.in. skoczków Macieja Kota i Kamila Stocha, czy też utalentowanego kolarza torowego 19-letniego Szymona Sajnoka.



Snajper Bayernu zdobył ponad 23 procent głosów. Zacięta walkę o drugie miejsce stoczyli Maciej Kot i Szymon Sajnok. Minimalnie lepszy okazał się skoczek klubu AZS Zakopane.



Czołówka naszego plebiscytu:

1. Robert Lewandowski - 23,2 proc.



2. Maciej Kot - 18,8 proc.



3. Szymon Sajnok - 18,4 proc.



4. Kamil Stoch - 12,7 proc.

