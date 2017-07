Robert Lewandowski Sportowcem Czerwca w plebiscycie RMF FM i Interii

Kto został Sportowcem Czerwca w tradycyjnym plebiscycie RMF FM i Interii? Oczywiście Robert Lewandowski! Kapitan piłkarskiej reprezentacji Polski zaimponował hat-trickiem w meczu eliminacji MŚ 2018 z Rumunią.

Zdjęcie Robert Lewandowski /AFP

Wyczyn Lewandowskiego na PGE Narodowym sprawił, że "Biało-czerwoni" są już jedną nogą na mundialu w Rosji. Polacy pewnie prowadzą w tabeli grupy E eliminacji. Podopieczni Adama Nawałki mają bezpieczną, bo aż sześciopunktową, przewagę nad Czarnogórą i Danią. Do końca eliminacji pozostały już tylko cztery serie spotkań.



"Lewy" jest motorem napędowym Orłów i na boisku udowadnia, że słusznie zaliczany jest do grona najlepszych napastników świata. Wystarczy spojrzeć na klasyfikację strzelców eliminacji MŚ 2018. Lewandowski z dorobkiem 11 goli zajmuje pierwsze miejsce ex aequo z gwiazdorem reprezentacji Portugalii i Realu Madryt Cristianem Ronaldem. Nikt nie ma wątpliwości, że tylko kwestią czasu jest to, że snajper Bayernu Monachium zdetronizuje Włodzimierza Lubańskiego w rankingu najlepszych strzelców drużyny narodowej. Lewandowski w koszulce z orłem na piersi zdobył już 46 bramek. Do Lubańskiego brakuje mu tylko dwóch goli.



Kibice docenili Lewandowskiego przyznając mu zaszczytny tytuł Sportowca Czerwca mimo że konkurencję miał godną. Kapitan "Biało-czerwonych" otrzymał nieco ponad 29 procent głosów. Pozostałe miejsca na podium plebiscytu RMF FM i Interii zajęły panie. Na drugiej pozycji uplasowała się Katarzyna Niewiadoma, na którą swój głos oddało blisko 25 procent słuchaczy RMF FM i użytkowników Interii. 23-letnia zawodniczka jako pierwsza Polka w historii wskoczyła na pierwsze miejsce miejsce rankingu UCI, czym zaimponowała fanom kolarstwa i nie tylko. Trzecia pozycja przypadła Kamili Lićwinko (12 procent głosów) za występ podczas drużynowych mistrzostw Europy w lekkiej atletyce. We francuskim Lille Polka wynikiem 1,97 m wygrała konkurs skoku wzwyż, a "Biało-czerwoni" zajęli drugie miejsce - jest to najlepszy wynik reprezentacji Polski w historii startów w tej imprezie.

"...dzięki niemu nasza piłka poleciała w górę, jakby nią Fajdek rzucił :-)"

Tradycyjnie prosiliśmy Was nie tylko o oddanie głosu w naszym plebiscycie, ale i krótkie uzasadnienie. Autor najciekawszego - zdaniem naszego jury - wpisu otrzyma bowiem upominek-niespodziankę od RMF FM i Interii.

W tym miesiącu jury najbardziej przypadł do gustu wpis pana Michała:

"Robert Lewandowski. Wybrałem Roberta ponieważ w olbrzymiej mierze dzięki niemu nasza piłka poleciała w górę jakby nią Fajdek rzucił :-)"

Gratulujemy!

RK