Rekordowe środki na kulturę fizyczną w projekcie budżetu na 2018 rok

W projekcie ustawy budżetowej na rok 2018 wydatki na realizację zadań z obszaru kultury fizycznej mają osiągnąć rekordową, najwyższą w historii kwotę 1,244 mld złotych - poinformowano na posiedzeniu sejmowej Komisji Kultury Fizycznej, Sportu i Turystyki.

Zdjęcie Minister Witold Bańka

To o prawie 13 procent więcej niż w tym roku. Projekt przewiduje, że budżet w 2018 roku będzie wyższy od tegorocznego o 141 mln złotych.

- To historyczny budżet, potwierdzający jak wielką uwagę do zagadnień kultury fizycznej i sportu przywiązuje rząd. Oceniam go jako imponujący, dzięki temu będziemy mogli bez zakłóceń realizować wszystkie programy, m.in. Klub, Sport Wszystkich Dzieci czy Szkolny Klub Sportowy - powiedział szef resortu sportu Witold Bańka.

Minister podkreślił, że tak poważny wzrost budżetu w obszarze sportu jest możliwy dzięki skutecznej polityce finansowej państwa i rosnącym wpływom, z których część zasila Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej.

Podobnie jak rok temu, zmienia się struktura części składowych. W części 25 (Kultura Fizyczna) obejmuje 282 mln złotych, tj. 93,2 procent tego, co było w tym roku. Wynika to z tego, że na rok 2018 nie uwzględniono ponad 16 mln złotych, które w poprzednim budżecie były przeznaczone na przygotowania do udziału w igrzyskach olimpijskich i paraolimpijskich, igrzyskach głuchych, mistrzostwach świata i Europy.

Zgodnie z decyzją ministra finansów, dofinansowanie tych zadań będzie realizowane ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w kwocie 20 mln złotych.

Projekt przewiduje, że w 2018 roku aż o 19,9 procent (do kwoty 933,6 mln) wzrosną środki, jakie zostaną przekazane na realizację zadań Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej. Jeszcze wyżej, bo o 34,3 procent w stosunku do tego roku, wzrosną środki przeznaczone do wykonania zadań Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów.

Zwiększone o 4,3 procent będą dotacje budżetowe dla Centralnego Ośrodka Sportu i mają wynieść ponad 24 mln. Polska Agencja Antydopingowa otrzyma 3,2 mln. Z dotacji podmiotowej wynoszącej 3 mln będzie realizowany program badań, który w 2018 roku przewiduje m.in. pobranie od sportowców 3900 próbek. Środki z dotacji celowej (200 tysięcy zł) zostaną wykorzystane przy realizacji programu informacyjno-edukacyjnego, którego jednym z celów jest walka z dopingiem i kształtowanie postaw fair play wśród młodych sportowców.

Na sport wyczynowy projekt budżetu przewiduje kwotę 142,5 mln złotych, co stanowi 89,6 procent planu na 2017. Dla wyczynu nie ma jednak zagrożenia (co sygnalizowali przedstawiciele opozycji), gdyż na ten cel zostanie przeznaczone wspomniane 20 mln ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej.

Ze środków Funduszu realizowane będą m.in. przebudowy, remonty i nowe inwestycje w obiekty sportowe. Mają pochłonąć 516,1 mln, o 72,8 mln więcej niż w 2017.

Komisja po zapoznaniu się z projektem ustawy budżetowej pozytywnie, jednogłośnie go zaopiniowała w zakresie swojej właściwości.