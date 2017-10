Rekord Bielsko-Biała - Georgians Tbilisi 1-0 w futsalowym Pucharze UEFA

Futsalowy mistrz Polski Rekord Bielsko-Biała pokonał Georgians Tbilisi 1-0 (1-0) w swoim drugim meczu rozgrywanego w Bratysławie turnieju rundy głównej Pucharu UEFA.

Jedynego gola zdobył Michał Kubik w 17. minucie. W drugim wieczornym spotkaniu turnieju Slovan Bratysława zagra z mistrzem Holandii 't Knooppunt Amsterdam.

Bielszczanie zaczęli udział w zawodach od wtorkowej porażki ze Slovanem 2-5 (2-3), a w piątek na zakończenie zmierzą się z Holendrami.

Rekord w sierpniu wygrał z kompletem zwycięstw turniej eliminacyjny w duńskim Svendborgu. Tam zespół trenera Andrzeja Szłapy rozgromił północnoirlandzki Belfast United 20-3, później pokonał grecki zespół Doukas SAC 4-0 i Kopenhaga Futsal 6-3.

Drużyna z Amsterdamu też przebijała się do rundy elitarnej w eliminacjach. Pozostałe dwie ekipy były rozstawione.



Zwycięzcy październikowych zawodów awansują do rundy elitarnej z udziałem 16 drużyn, które zostaną podzielone na cztery grupy. Ostatnim etapem zmagań będzie kwietniowy Final Four. W sumie do rywalizacji w tej edycji pucharu zgłosiła się rekordowa liczba 56 drużyn.