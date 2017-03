Rada Ministrów przyjęła nowelizację ustawy o sporcie

Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o sporcie oraz ustawy o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów, przedłożony przez Ministra Sportu i Turystyki Witolda Bańkę.

Zdjęcie Witold Bańka /Sławomir Kamiński /

Biuro Prasowe MSiT informuje:

Reklama

Głównym celem projektu nowelizacji ustawy jest zwiększenie przejrzystości działania polskich związków sportowych. Wykluczenie zjawisk korupcji i nepotyzmu w sporcie wymaga ograniczenia powiązań kapitałowych, organizacyjnych i personalnych z członkami organów związkowych. Jednym z najważniejszych rozwiązań jest zakaz powiązań kapitałowych dla członków zarządu i ich rodzin, czyli brak możliwości bycia członkiem zarządu jeśli osoby bliskie świadczą usługi na rzecz związku.

Przejrzystość działania polskich związków sportowych zwiększy też zakaz sprawowania funkcji członka zarządu polskiego związku sportowego przez byłych funkcjonariuszy organów bezpieczeństwa państwa PRL. Dążymy do tego, by polski sport był czysty w każdym wymiarze. Osoby zaangażowane w funkcjonowanie polskich związków sportowych powinny cieszyć się nieposzlakowaną opinią, tak by nie można im było zarzucić zachowań sprzecznych z normami moralnymi, etycznymi oraz prawnymi.

W projekcie przewidziano również zwiększenie nadzoru ministra sportu i turystyki nad polskimi związkami sportowymi, poprzez badanie zgodności ich działalności z regulacjami wewnętrznymi związku (np. regulaminami czy instrukcjami). Nowe rozwiązanie pozwoli w znacznie szerszym niż dotychczas stopniu nadzorować funkcjonowanie władz polskich związków sportowych takich jak zarząd czy organ kontroli wewnętrznej (najczęściej komisja rewizyjna).

Zgodnie z projektem, minister sportu i turystyki będzie mógł przyznawać okresowe stypendium sportowe zawodnikom, którzy z przyczyn niezależnych od siebie (np. kontuzja, niekontrolowany upadek, wykluczenie z rywalizacji, uszkodzenie sprzętu, itp.) nie uzyskali wyniku sportowego uprawniającego do otrzymania świadczenia. Umożliwi to sportowcom, którzy znaleźli się w szczególnej sytuacji, kontynuację przygotowań do imprez rangi mistrzowskiej wskazanych w ustawie.

Zwiększeniu przejrzystości działania polskich związków sportowych i zapobieganiu konfliktom interesów ma służyć szereg dodatkowych ograniczeń. Zgodnie z projektem nowelizacji, członek zarządu polskiego związku sportowego nie będzie mógł łączyć tej funkcji m.in. z pracą w ministerstwie sportu i turystyki. Nie będzie mógł także być trenerem kadry narodowej oraz pełnić funkcji w sztabie szkoleniowym w tej samej dyscyplinie sportowej.