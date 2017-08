Puchar UEFA w futsalu: Rekord Bielsko-Biała - Doukas SAC 4-0

Futsalowy mistrz Polski Rekord Bielsko-Biała pokonał grecki zespół Doukas SAC 4-0 (2-0) w swoim drugim meczu turnieju eliminacyjnego Pucharu UEFA, rozgrywanego w duńskim Svendborgu.

Na inaugurację zawodów Polacy rozgromili w środę północnoirlandzki Belfast United 20:3.

Piątek będzie dniem przerwy w turnieju, a w sobotę na zakończenie Rekord zmierzy się z mistrzem Danii Kopenhaga Futsal.

Czterozespołowych grup eliminacyjnych jest osiem. Awans do fazy głównej odpowiednika piłkarskiej Ligi Mistrzów uzyska tylko zwycięzca turnieju, który trafi do grupy wraz ze słowackim Slovanem Bratysława, gruzińskim zespołem Georgians i kolejnej ekipy z eliminacji (mistrz Norwegii, Bułgarii, Holandii lub Szkocji).

Turnieje tej fazy zaplanowano na połowę października. Ich zwycięzcy awansują do rundy elitarnej z udziałem 16 drużyn, które zostaną podzielone na cztery grupy. Ostatnim etapem zmagań będzie kwietniowy Final Four. W sumie do rywalizacji w tej edycji pucharu zgłosiła się rekordowa liczba 56 drużyn.