PŚ w wioślarstwie. Dorociak awansowała do półfinału

Startująca w jedynce wagi lekkiej Joanna Dorociak wygrała repasaż i awansowała do półfinału Pucharu Świata w wioślarstwie, który w piątek rozpoczął się w Poznaniu. W tej samej konkurencji Monika Kowalska zajęła piąte miejsce i popłynie w finale C.

Zdjęcie Joanna Dorociak /Jakub Kaczmarczyk /AFP

W piątkowych repasażach popłynęły tylko dwie polskie zawodniczki - Dorociak i Kowalska, którym nie udało się zakwalifikować do półfinału z porannych przedbiegów. W sobotę o awans do finału walczyć będzie tylko Dorociak, która wyraźnie, o ponad cztery sekundy pokonała Amerykankę Mary Jones i Norweżkę Annę Sturę. Kowalska z kolei w sobotę powalczy w finale C, czyli o lokaty 13-18.



Przed południem bezpośredni awans do finału wywalczyły Weronika Deresz i Martyna Mikołajczak w dwójce podwójnej wagi lekkiej oraz męska czwórka podwójna (Dariusz Radosz, Wiktor Chabel, Mirosław Ziętarski i Mateusz Biskup). Obie te osady zwyciężyły w swoich przedbiegach. Swój wyścig eliminacyjny wygrała również męska dwójka podwójna - Dominik Czaja, Adam Wicenciak oraz Artur Mikołajczewski w jedynce wagi lekkiej. Te załogi popłyną w sobotnich półfinałach. Z kolei dwójka podwójna wagi lekkiej (Jerzy Kowalski, Miłosz Jankowski) wystąpi w repasażu także w sobotę.

Ze względu na małą liczbę startujących osad, udział w finale A miały zapewnione obie żeńskie czwórki - podwójna i bez sterniczki. Ta pierwsza (Agnieszka Kobus, Marta Wieliczko, Maria Springwald i Katarzyna Zillmann) wygrała swój bieg, który jedynie decydował o rozstawieniu na torach w finale. Z kolei czwórka bez sterniczki (Monika Ciaciuch, Joanna Dittmann, Anna i Maria Wierzbowskie) zajęła trzecią lokatę.

W sobotę po raz pierwszy na Torze Regatowym Malta zaprezentuje się męska ósemka. Do tej konkurencji zgłosiło się tylko pięć załóg, stawka jest jednak bardzo silna - rywalami Polaków będą reprezentacje Australii, Nowej Zelandii, Niemiec i Wielkiej Brytanii.

W Pucharze Świata w Poznaniu rywalizuje ponad 500 wioślarzy z 39 krajów. 14 finałów w konkurencjach olimpijskich rozegranych zostanie w niedzielę, trzy finały nieolimpijskich konkurencji odbędą się w sobotę.