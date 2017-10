Program "Team 100" poszerzony o 25 zawodników

Dobra wiadomość dla młodych polskich sportowców. Do grupy stu dotychczasowych beneficjentów programu "Team 100" zostanie włączonych kolejnych 25 zawodników - poinformował minister sportu i turystyki Witold Bańka.

Ideą programu jest wspieranie rozwoju młodych, perspektywicznych sportowców.

- Widzimy, że program "Team 100" ma duży potencjał, dlatego zdecydowaliśmy się powiększyć grono beneficjentów. Wiek 18-23 lata to okres w życiu sportowca, w którym często ważą się losy dalszej kariery. Chcemy, żeby jak największa grupa perspektywicznych zawodników miała możliwość realizowania celów. Zależy nam również, by młodzi sportowcy uczyli się efektywnego inwestowania we własną karierę - powiedział Bańka podczas środowej konferencji prasowej.

W czerwcu, kiedy program zainaugurowano, wsparciem zostało objętych 100 zawodników. Jak podkreślił Bańka sportu nazwa "Team 100" ma wymiar symboliczny i grupa beneficjentów będzie się sukcesywnie powiększać.

- To jest projekt elastyczny - zaznaczył i nadmienił, że w tym roku objęci wsparciem zawodnicy zdobyli już 53 medale największych sportowych imprez.

Projekt "Team 100" powstał z inicjatywy ministra sportu we współpracy z Polską Fundacją Narodową i Instytutem Sportu. Polega na wspieraniu sportowców w wieku 18-23 lat, przygotowujących się przede wszystkim do igrzysk w Tokio w 2020 roku. Każdy z beneficjentów otrzymuje rocznie 40 tys. złotych rocznie i może samodzielnie decydować o wykorzystaniu tych środków.