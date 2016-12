Polscy sportowcy opowiadają o idealnych świętach

Szlachetnie Paczka zapytała najwybitniejszych polskich sportowców o to, jak wyobrażają sobie swoje idealne święta. Musi być choinka, prezenty, czy wystarczy tylko karp? W tym przedświątecznym tygodniu w specjalnym cyklu Interii i Szlachewtnej Paczki możesz odkryć piękno Świąt Bożego Narodzenia i samemu pomóc potrzebującym, aby oni mieli również piękne święta.

Dla Anity Włodarczyk święta Bożego Narodzenia to - oprócz zawodów - najbardziej wyczekiwany czas w roku.

- Dla nas, sportowców, Wigilia to jeden z niewielu momentów w roku, które możemy spędzić z najbliższymi - mówi mistrzyni olimpijska i rekordzistka świata w rzucie młotem.

Zgadza się z nią siatkarz Karol Kłos, choć jak dodaje, idealne święta są dopiero wtedy, gdy pada śnieg.

- Boże! Jeżeli mnie słyszysz to spraw, aby w te święta był śnieg. Nie musi padać w całej Warszawie, byleby padało u mnie! - śmieje się siatkarz.

Najważniejsza jest atmosfera

Z kolei wicemistrzyni olimpijska w kolarstwie górskim Maja Włoszczowska chętnie ucieka z rodzinnego domu w czasie Bożego Narodzenia.

- W mojej rodzinie nie jesteśmy za bardzo przywiązani do tradycji gotowania, siedzenia przy stole, prezentów. Najważniejsze jest dla nas to, żeby po prostu spędzić ten czas razem. Dlatego czasem wszyscy wyjeżdżamy na święta, co ja bardzo lubię. Wtedy nie pakujemy się w tę całą przedświąteczną gorączkę, tylko od niej uciekamy i faktycznie mamy czas tylko dla siebie - opowiada Maja.

Koniecznie zrób dobry uczynek. Bądź kimś więcej niż Święty Mikołaj. Spraw by potrzebujący mieli piękne święta. Wpłać i pomóż >>

W rodzinnym domu, czy w dalekich krajach, dla sportowców święta to wyjątkowy czas z najbliższymi i drużyną Szlachetnej Paczki.

