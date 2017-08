Organizatorzy igrzysk pomylili flagi. Władze Indonezji oburzone

Władze Indonezji nie kryją oburzenia na organizatorów Igrzysk Południowoazjatyckich w Malezji, którzy podczas ceremonii otwarcia rozdali VIP-om albumy, gdzie Indonezja jest przedstawiona pod biało-czerwoną flagą Polski, zamiast własną – czerwono-białą.

Zdjęcie Władze Indonezji żądają wycofania albumu z niewłaściwą flagą /PAP/EPA

"Ta pomyłka jest dla nas wyjątkowo bolesna" - oświadczył w niedzielę indonezyjski minister ds. młodzieży i sportu Imam Nachrowi.

Szef komitetu olimpijskiego Indonezji Erick Thohir zarzucił z kolei organizatorom igrzysk niedbalstwo i zażądał natychmiastowego wycofania albumu. Jak zauważył, tylko indonezyjska flaga została pomylona z flagą innego państwa. "Przyjaźń jest czymś, co w sporcie nakazuje tradycja, ale pomyłki dotyczącej tożsamości narodowej nie sposób usprawiedliwić" - zaznaczył.

Błąd organizatorów 29. Igrzysk Południowoazjatyckich spotkał się z powszechnym oburzeniem w społeczeństwie Indonezji. "Hasztag "shameonyoumalaysia" jest obecnie najpopularniejszym oznaczeniem na Twitterze" - pisze w komentarzu agencja Associated Press.

Indonezyjscy komentatorzy na Twitterze przypominają, że Indonezja była przeciwna niepodległości Malezji, która do 1957 r. była kolonią brytyjską, podczas gdy Indonezja - b. holenderska kolonia - uzyskała niepodległość w 1949 r., oba zaś kraje weszły w konflikt na początku lat 60. i tylko dzięki dojściu do władzy w Indonezji Suharto, który wsparł Malezję w walce z partyzantami w Sarawaku, udało się go zażegnać.

Jak podkreślił jeden z użytkowników, czerwono-białe barwy symbolizują bohaterstwo walki o niepodległość Indonezji, a to sprawia, że pomyłkę Malezyjczyków trudno wybaczyć.

Rzecznik malezyjskiego komitetu olimpijskiego zapowiedział w niedzielę, że jego przewodniczący oraz malezyjski minister sportu spotkają się z Imamem Nachrowim, ministrem ds. młodzieży i sportu Indonezji, aby osobiście przedstawić przeprosiny.

"Ogromnie nam przykro z powodu tej feralnej pomyłki" - zaznaczył.