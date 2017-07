O.J. Simpson wyjdzie na wolność po dziewięciu latach

Po dziewięciu latach od wyroku za rabunek i pobicie były gwiazdor futbolu amerykańskiego, 70-letni O.J. Simpson, wyjdzie w październiku na wolność.

Zdjęcie O.J. Simpson /AFP

Komisja przychyliła się do prośby Simpsona o wcześniejsze zwolnienie.

Specjalna komisja do spraw zwolnień warunkowych w Carson City (stan Nevada), której obrady transmitowane były przez najważniejsze amerykańskie stacje telewizyjne, postanowiła, że po dziewięciu latach więzienia były gwiazdor futbolu amerykańskiego 1 października wyjdzie na wolność. W 2008 roku skazano go na 33 lata z możliwością ubiegania się o warunkowe zwolnienie po dziewięciu latach.

Komisja podjęła jednogłośną decyzję, uzasadniając, że Simpson nie był wcześniej karany i w więzieniu zachowywał się wzorowo.

Wcześniej Orenthal James Simpson został oskarżony o zamordowanie byłej żony Nicole Simpson Brown oraz jej przyjaciela Rona Goldmana. Proces w tej sprawie toczył się od 1994 roku. Po długim przewodzie sądowym został uniewinniony.

We wrześniu 2007 roku były futbolista z grupą przyjaciół, z których jeden trzymał w ręku pistolet, wdarł się do pokoju hotelowego kolekcjonera pamiątek po nim i zabrał je. Simpson twierdził, że należą do niego i zostały mu skradzione.

Jego adwokat Yale Galanter utrzymywał, że Simpson jest niewinny, ponieważ "nie mógł zrabować czegoś, co należy do niego". Sąd nie dał wiary zeznaniom Simpsona i skazał go na minimum dziewięć lat więzienia.

- Nie groziłem nikomu bronią - powiedział niedawno Simpson zeznając przed komisją rozpatrującą jego wcześniejszą prośbę o zwolnienie.

Jego zeznania potwierdził jeden z poszkodowanych Bruce Fromong.

- Gdyby Simpson zadzwonił, że wychodzi z więzienia, podjechałbym samochodem, aby odwieźć go do domu - powiedział.Drugi z nich, Alfred Beardsley zmarł w 2015 roku.

Za wcześniejszym zwolnieniem sportowca opowiedział się prokurator David Roger, który oskarżał go w 2008 roku.

Simpson od 1967 grał w drużynie University of Southern California na pozycji running backa. Występował także w Buffalo Bills i San Francisco 49ers. W 1973 został wybrany najwartościowszym zawodnikiem ligi NFL.

Startował także w lekkoatletyce. 17 czerwca 1967 roku biegł w sztafecie 4×110 jardów (jako zawodnik University of South California).

Później został komentatorem sportowym i aktorem grając rolę policjanta w filmach komediowych "Naga broń".