O.J. Simpson warunkowo zwolniony z więzienia

Była gwiazda futbolu amerykańskiego O.J. Simpson, uniewinniony 22 lat temu z zarzutu podwójnego morderstwa, został w niedzielę warunkowo zwolniony z więzienia w stanie Newada, gdzie odbywał karę 33 lat pozbawienia wolności za napad z bronią w ręku.

Zdjęcie O.J. Simpson /AFP

Simpson został aresztowany 15 września 2007 roku w Las Vegas za udział w napadzie z bronią na kolekcjonera pamiątek sportowych, także po nim. Były futbolista nie przyznał się do kradzieży twierdząc, że jedynie odebrał swoją własność. Sąd skazał go jednak na 33 lata więzienia, z możliwością warunkowego zwolnienia najwcześniej po dziewięciu latach. 20 lipca 2017 roku komisja ds. zwolnień warunkowych stanu Nevada przychyliła się do wniosku byłego sportowca o skrócenie kary.

Reklama

Urodzony w 1947 roku czarnoskóry Simpson jest jednym z najwybitniejszych graczy w historii futbolu amerykańskiego. W 1994 roku został oskarżony o zabicie swojej byłej żony, Nicole Brown, oraz kelnera z restauracji "Mezzaluna", Rona Goldmana. Został uniewinniony z zarzutu podwójnego morderstwa w 1995. Wyrok uznano za kontrowersyjny, ponieważ według prokuratury dowody winy były mocne, a decyzję podjęła ława przysięgłych złożona w większości z Afroamerykanów. Proces ten był szeroko relacjonowany w mediach.

W 1997 roku sąd cywilny zasądził od Simpsona odszkodowanie w wysokości 33,5 miliona dolarów dla rodzin zmarłych przyjmując, że były sportowiec pozbawił ich życia. Zgodnie z prawem stanu Kalifornia sąd cywilny nie był związany wyrokiem sądu karnego.