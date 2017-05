​Nowozelandczyk Eric Murray kończy karierę

Nowozelandczyk Eric Murray, dwukrotny mistrz olimpijski w wioślarskiej dwójce bez sternika, kończy karierę. Razem z Hamishem Bondem był niepokonani w latach 2009-2016, wygrywając 69 wyścigów z rzędu - poinformowały miejscowe media.

Zdjęcie Eric Murray. /AFP

"Zawsze mówiłem, że będę startował dopóki mój umysł, ciało i serce będą zaangażowane w to, co robię, gdy będę czuł, że robię to, co lubię. Umysł jest całkiem w niezłym stanie, ciało w dobrej formie, ale serce jest już gdzieś indziej. Czas powiedzieć koniec" - podkreślił 34-letni Murray.

Duet Murray - Bond był bezkonkurencyjny na igrzyskach w Londynie i Rio de Janeiro, siedem razy zdobył mistrzostwo świata. Pokonali w tym czasie na zawodach różnej rangi 136 osad wioślarskich z 32 krajów. Kończący karierę zawodnik był także złotym medalistą MŚ w czwórce bez sternika (2007).