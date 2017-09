MŚ w wioślarstwie. Dwójka podwójna mężczyzn w finale

Sześć z 10 startujących w mistrzostwach świata w Sarasocie polskich osad wioślarskich wystąpi w finale. W piątek miejsce w wyścigu medalowym zapewniła sobie męska dwójka podwójna, a ta sztuka nie udała się Natanowi Węgrzyckiemu-Szymczykowi w jedynce.

Zdjęcie Mateusz Biskup i Mirosław Ziętarski /PAP/EPA

Mateusz Biskup i Mirosław Ziętarski wygrali swój bieg półfinałowy, uzyskując wynik 6.19,20. "Biało-Czerwoni" byli minimalnie szybsi od Norwegów - 6.19,33 i Włochów - 6.19,70. Wszystkie trzy osady wystąpią w niedzielnym finale, w którym rywalizować będą także z dwójkami z Francji, Nowej Zelandii i Litwy.

- Zostały same tuzy. O osadach Norwegii, Litwy, Włoch czy Francji można mówić tylko w samych superlatywach. My oczywiście podchodzimy z szacunkiem do rywali, ale nie czujemy przed nimi respektu. Znamy swoją wartość. Warto też podkreślić dobrą formę innych polskich osad. Mamy powody do radości - powiedział trener kadry mężczyzn wioseł krótkich Aleksander Wojciechowski, cytowany na oficjalnej stronie internetowej Polskiego Związku Towarzystw Wioślarskich.

Węgrzycki-Szymczyk ścigał się w półfinale m.in. z trzema najpoważniejszymi kandydatami do złotego medalu i nie zdołał wyprzedzić żadnego z nich. Zwyciężył Czech Ondrej Synek - 6.51,16, drugi był Kubańczyk Angel Fournier Rodriguez - 6.52,68, a trzecie miejsce zajął Nowozelandczyk Robert Manson - 6.53,01. Polak był czwarty - 6.56,43 i popłynie w niedzielę w finale B. Tego dnia o siódme miejsce walczyć będzie też męska ósemka.

Już w sobotę o medale powalczy pięć polskich osad. W finałach wystąpią obie dwójki podwójne wagi lekkiej, obie czwórki podwójne oraz czwórka bez sterniczki.

W piątek odbyły się już pierwsze wyścigi medalowe, ale bez udziału Polaków. Trzecia w finale B jedynek wagi lekkiej była Martyna Mikołajczak, w tej samej konkurencji w rywalizacji mężczyzn nie wystartował w piątek Artur Mikołajczewski



Wyniki piątkowych finałów:

mężczyźni

jedynka wagi lekkiej

1. Paul O'Donovan (Irlandia) 6.48,87



2. Matthew Dunham (Nowa Zelandia) 6.52,16



3. Kristoffer Brun (Norwegia) 6.52,35



...



12. Artur Mikołajczewski (Polska) - awansował do finału B, ale nie wystartował

dwójka bez sternika wagi lekkiej

1. Mark O'Donovan, Shane O'Driscoll (Irlandia) 6.32,42



2. Giuseppe Di Mare, Alfonso Scalzone (Włochy) 6.34,20

3. Xavier Vela Maggi, Willian Giaretton (Brazylia) 6.35,30

czwórka podwójna wagi lekkiej

1. Francja 5.51,85 (Francois Teroin, Damien Piqueras, Maxime Demontfaucon, Stany Delayre)



2. Wielka Brytania 5.52,02 (Edward Fisher, Zak Lee-Green, Peter Chambers, Gavin Horsburgh)

3. Grecja 5.53,64 (Ninos Nikolaidis, Panagiotis Magdanis, Spyridon Giannaros, Eleftherios Konsolas)

dwójka ze sternikiem

1. Adrian Juhasz, Bela Simon jr; Andrea Kollath (Węgry) 6.54,80



2. Darcy Wruck, Angus Widdicombe; James Rook (Australia) 6.56,60



3. Malte Grossmann, Finn Schoreder; Jonas Wiesen (Niemcy) 6.58,37

kobiety

jedynka wagi lekkiej

1. Kirsten McCann (RPA) 7.38,78



2. Marieke Keijser (Holandia) 7.41,00



3. Mary Jones (USA) 7.42,45

...



9. Martyna Mikołajczak (Polska) 8.00,30 - 3. w finale B