MŚ w wioślarstwie. "Biało-czerwoni" już na Florydzie

Wszyscy reprezentanci Polski są już w Sarasocie na Florydzie, gdzie w niedzielę rozpoczną się mistrzostwa świata - poinformował dyrektor sportowy Polskiego Związku Towarzystw Wioślarskich Bogdan Gryczuk. Problemem jest wilgotność. - Byle jaki ruch i jest się mokrym - zaznaczył.

Zdjęcie Polskie wioślarki podczas igrzysk w Rio de Janeiro /AFP

Pierwotnie zakładano, że do Stanów wszyscy wyruszą razem 10 września. Jednak z uwagi na huragan Irma loty zostały anulowane.

Reklama

- Po ich wznowieniu trzeba było podzielić ekipę na dwie grupy. Cała logistyczna operacja nieźle się udała i wszyscy, łącznie z trójką wioślarzy niepełnosprawnych Jolantą Majką, Michałem Gadowskim oraz Jarosławem Kailingiem, cali i zdrowi dotarli na miejsce regat. Kontenery ze sprzętem zostały już rozpakowane, uszkodzeń nie widać i pod tym względem mamy szczęście - powiedział Gryczuk.

Nie wszystkim ekipom ono dopisywało, jak chociażby Niemcom, którzy jeszcze swych łodzi nie mają. Wraz z nadejściem huraganu kontenery zostały ze statków wyładowane i wprawdzie są w USA, ale... w różnych portach.

- Na miejscu mistrzostw nie widać za bardzo skutków Irmy. Np. palmy są podparte kołkami z czterech stron. Widocznie wiatr naruszył te drzewa i w ten sposób przywraca się je do życia. Gospodarze musieli rozmontować na czas huraganu ogromne hale namiotowe i teraz je z powrotem składają. Tempo w jakim to robią wskazuje, że do dnia otwarcia regat powinni zdążyć - poinformował dyrektor sportowy PZTW.

Jak przyznał, organizmy nie wszystkich zawodników i trenerów zdołały się już przestawić z czasu polskiego na miejscowy. Niektórzy budzą się w nocy i potem długo nie mogą zasnąć. Za dwa, trzy dni nie powinno już być takich sytuacji, natomiast problemem jest wilgotność.

- Nie ma słońca, a jest bardzo gorąco, 30-35 stopni i parno. Duża jest wilgotność, prawie 70 procent. Byle jaki ruch i jest się mokrym - dodał Gryczuk.