MŚ w pływaniu. Białoruś awansowała, a Polacy nie

Polska sztafeta 4x100 m stylem zmiennym płynęła w I serii, rywalizując tylko z Egiptem, którego łatwo pokonała. Ten słaby konkurent nie pomógł naszym na osiągnięcie lepszego czasu. Zabrakło 18 setnych, by awansować do finału. Odpadł też Dawid Szwedzki na 400 m stylem zmiennym.

Zdjęcie Konrad Czerniak to nasz najlepszy deldinista. /AFP

Tomasz Polewka, Marcin Stolarski, Konrad Czerniak i Kacper Majchrzak uzyskali czas 3.34,00, który dał im dziesiąte miejsce. Najszybsi byli Amerykanie - 3.29,66, a wśród zmiennistów prym wiódł ich rodak Chase Kalisz - 4.09,79.

Z ostatniego, ósmego miejsca awans uzyskali Białorusini, do których naszym zabrakło 18 setnych. 3:34,00 to drugi czas w historii polskiego pływania.



Niedziela jest ostatnim dniem zmagań w Budapeszcie. Sesja wieczorna rozpocznie się o godzinie 17.30. Biało-czerwoni mają na koncie jeden medal, srebrny wywalczony przez Wojciecha Wojdaka na 800 m kraulem. Podopieczny trenera Marcina Kacera o 18.38 rozpocznie rywalizację w finale 1500 m. Awansował do niego z piątym czasem.