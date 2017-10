MP w biegach górskich. Wygrali Wiśniewska-Ulfik i Andrzej Długosz

Dominika Wiśniewska-Ulfik (Alpin Sport Team) i Andrzej Długosz (Ubiquinol/Mlodow) zdobyli w sobotę tytuły mistrza Polski w biegu górskim kategorii vertical.

W Alpin Sport Tatrzańskim Biegu Pod Górę wystartowało 344 zawodniczek i zawodników z Niemiec, Słowacji, Włoch i Polski, na Kasprowym Wierchu sklasyfikowano 305.

Uczestnicy wystartowali na zakopiańskim rondzie Jana Pawła 2 i przez Kuźnice oraz Myślenickie Turnie osiągnęli Kasprowy Wierch. Trasa o przewyższeniu 1072 m liczyła 8,5 kilometra.

Długosz uzyskując czas 48 minut 19 sekund nie tylko wywalczył mistrzowski tytuł, ale i też pobił rekord należący od 2014 roku do Kamila Jastrzębskiego (49.41).

- Było trochę obaw, bo wolno zacząłem. Okazało się jednak, że to była dobra strategia, ponieważ w końcówce miałem jeszcze sporo sił i stąd tak dobry wynik no i naprawdę niezły czas - cieszył się biegacz.

Radości nie kryła też Wiśniewska-Ulfik, która szczyt Kasprowego Wierchu osiągnęła w niewiele ponad godzinę. - Cenne zwycięstwo, ponieważ 10 miesięcy temu urodziłam córeczkę i tak naprawdę dopiero wracam do formy. Biegło mi się ciężko i do należącego do mnie od 2014 roku rekordu trasy było daleko (58,31), ale mimo wszystko jestem bardzo zadowolona ze swojego startu - oceniła.

Pogoda początkowo dopisywała - było bezwietrznie, a temperatura wahała się od 10 stopni. - Jednak na ostatnich dwóch kilometrach bardzo dokuczył silny, wiejący w twarz wiatr. Zacinało też deszczem, więc łatwo w tej końcówce nie było - przyznał Długosz, a Wiśniewska-Ulfik dodała: - Do podmuchów doszło ochłodzenie, więc mimo biegu pod górę, naprawdę zmarzłam.

Sobotni bieg na Kasprowy Wierch był także finałem Pucharu Polski Skyrunning. W klasyfikacji generalnej wśród kobiet pierwsze miejsce zajęła Dominika Bolechowska (Attiq Team Zakopane), wśród mężczyzn Robert Faron (Salco Garmin Team Zalesie).

Medaliści MP w skyrunning vertical:

kobiety

1. Dominika Wiśniewska-Ulfik (Alpin Sport Team/SKB Kraśnik/Zabrze) 1.02,26

2. Michalina Mendecka (MOSiR Łaziska Górne) 1.03,43

3. Katarzyna Golba (AZS AWF Katowice/1Second Team) 1.05,35

mężczyźni

1. Andrzej Długosz (Ubiquinol/Mlodow /Mlodow) 48.19

2. Kamil Jastrzębski (DUKLANOWSKITEAM/SKB Kraśnik/Warszawa) 48.56

3. Krzysztof Bodurka ( Alpin Sport Team/AZS AWF Kraków/Nielepice) 50.51