MKOl zachęca Tokio do oszczędności przy organizacji igrzysk

Kiedy cztery lata temu Tokio zostało gospodarzem letnich igrzysk w 2020 roku, koszty tego przedsięwzięcia szacowano na 6,6 mld dolarów. Obecna prognoza jest jednak blisko dwa razy większa, a MKOl obawia się braku chętnych do organizacji kolejnych olimpijskich zmagań.

Zdjęcie Szef komitetu organizacyjnego igrzysk w Tokio Yoshiro Mori (z lewej) i wiceszef MKOl-u John Coates /AFP

Od podkreślenia konieczności oszczędzania trzydniową wizytę w Tokio rozpoczął wiceprezydent MKOl John Coates.

- Jest dla nas bardzo ważne, aby ostateczne podsumowanie kosztów i analiza wydatków nie przestraszyły potencjalnych kandydatów kolejnych igrzysk, ale raczej ich zachęciły. Chcemy wspólnie nad tym pracować, bo oszczędzanie jest ważne nie tylko z punktu widzenia japońskich podatników, ale również naszej przyszłości - podkreślił.

MKOl zaleca m.in. do korzystania z obecnej infrastruktury lub budowania obiektów tymczasowych. Organizatorzy tokijskich igrzysk są na to gotowi, ale będzie się to wiązało z przeprowadzeniem niektórych konkurencji poza miastem.

Japończycy poinformowali, że po wdrożeniu planu oszczędnościowego udało się zmniejszyć wydatki o ok. 1,8 mld dolarów i możliwe są jeszcze dalsze cięcia.

We wrześniu zostanie wyłoniony gospodarz letnich igrzysk 2024. Ubiegają się o nie tylko dwa miasta - Paryż i Los Angeles.