Minister Witold Bańka w Komitecie Wykonawczym WADA

Duże wyróżnienie dla ministra sportu. Witold Bańka został wybrany do Komitetu Wykonawczego Światowej Agencji Antydopingowej (WADA). - To osobisty sukces, również jako byłego sportowca, jak i ministra, który od początku swojej pracy w rządzie wypowiedział zdecydowaną walkę dopingowi w polskim sporcie – powiedziała premier Beata Szydło.

Zdjęcie Minister Witold Bańka /PAP/EPA

Sukces Bańki robi wrażenie. Minister sportu będzie reprezentantem Europy w ważnym organie decyzyjnym WADA. Jego kandydaturę poparli wszyscy ministrowie sportu w Radzie Europy.

- To był spory wysiłek dyplomatyczny, żeby zebrać głosy 47 państw. Jestem wdzięczny zarówno pracownikom ministerstwa sportu, jaki i ministerstwu spraw zagranicznych za pomoc - powiedział Bańka. W Komitecie Wykonawczym WADA zasiada 12 osób. Szóstkę desygnują rządy poszczególnych krajów, ale jedno miejsce przypada na jeden kontynent. - To ogromny sukces ministra Bańki, będzie reprezentował nie tylko Polskę, ale także Europę - powiedziała premier Beata Szydło.

Zadania Komitetu Wykonawczego to wyznaczanie trendów walce z dopingiem w sporcie. To właśnie tam powstaje lista zakazanych środków czy rekomendowane są akredytacje dla walczących z nielegalnym wspomaganiem laboratoriów.

- Zależy nam na tym, by WADA była silną organizacją, wzmocnioną finansowo, by prowadzić jeszcze bardziej skuteczną walkę o czysty sport. Sport pozbawiony dopingu i korupcji. Poprzez dobrą komunikację, koordynację polityki z wszystkimi państwami członkowskimi RE, chcemy wzmocnić rolę WADA tak, by walka z dopingiem była jeszcze bardziej skuteczna. Bedę namawiał moje koleżanki i kolegów z Rady Europy do zwiększenia budżetu na działania śledcze w WADA - dodał minister.

Niedługo wejdzie w życie nowa ustawa antydopingowa. Powołana zostanie Polska Agencja Antydopingowa wraz z pionem śledczym i szerokimi kompetencjami.

Krzysztof Oliwa